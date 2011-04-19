سرانه مصرف دارو در کهگیلویه وبویراحمد بیشتر از میانگین کشوری است

دکتر رحمت الله افشار در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: باورهای غلط برخی از مردم در خصوص استفاده از دارو، تجویز غیرمنطقی دارو توسط برخی از پزشکان و مصرف غیرمنطقی توسط برخی از بیماران و کم توجهی برخی از داروخانه ها در تحویل داروهای بدون نسخه به بیماران از مهمترین دلایل مصرف بالای دارو در این استان است.

53درصد بیماران استان آنتی بیوتیک تزریقی مصرف کردند

وی بیان کرد: مصرف آنتی بیوتیک های تزریقی نیز در استان نسبت به کشور بسیار بالاست بطوری که در سال گذشته 53 درصد از بیماران در استان آنتی بیوتیک تزریقی مصرف کردند.

افشار یادآور شد: در بین داروهای آنتی بیوتیک "آموکسیسیلین" بیشترین مصرف را در کشور داشته در حالیکه در این استان "سفتریاکسون تزریقی" بیشترین مصرف را به خود اختصاص داده است.

وی بیان داشت: سرانه مصرف آنتی بیوتیک در کشورهای در حال توسعه 3.4 عدد، در کشور ما 10 عدد و در کشورهای پیشرفته کمتر از یک عدد می باشد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، مصرف دارو به خصوص داروهای ضد میکروبی در کشور را بالا عنوان کرد و اظهار داشت: میانگین مصرف دارو به ویژه داروهای تزریقی در استان نسبت به میانگین کشوری 10درصد بیشتر است.

وی شعار سال سازمان جهانی بهداشت را "مقاومت به داروهای ضدمیکروبی یک تهدید جهانی "عنوان کرد و گفت:مصرف خودسرانه آنتی بیوتیکها باعث ایجاد مقاومت دارویی در انسان می شود.

دگزامتازون و کدئین بیشترین داروهای مصرف شده در استان

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همچنین گفت: هم اکنون آمپول "دگزامتازون" که یک داروی "کورتیکواستروئید" می باشد مقام اول مصرف دراستان را دارست و پس از آن "استامینوفن کدئین" که یک داروی مسکن می باشد، بیشترین مصرف را داشته است.

افشار افزود: پس از این دو، شربت "دیفن هیدرامین" و آمپول "سفتریاکسون" بیشترین مصرف را در استان داشته اند.

وی بیان کرد: داروی "دگزامتازون" یک داروی "کورتنی" است که مصرف بی رویه آن باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن می شود و از طرفی خطر پوکی استخوان را بالا می برد.

افشار یادآور شد: همچنین مصرف طولانی این دارو منجر به آسیب های کلیوی و کبدی در انسان می شود.

وی همچنین برخی علل مصرف بالای داروهای اعصاب در استان را نیزمشکلات اقتصادی و مالی و بالا بودن مشکلات عاطفی در بین مردم عنوان کرد.

بررسی دو میلیون نسخه پزشک در استان

افشار در خصوص اقدامات انجام شده برای کاهش مصرف دارو در استان نیز گفت: علاوه بر بازرسی های مداوم از داروخانه ها و مراکز درمانی و دارویی استان،هم اکنون کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو در معاونت غذا و دارو فعال می باشد.

وی افزود: در سال گذشته حدود دو میلیون نسخه پزشکان در این کمیته بررسی شد و بازخورد آن به پزشکان استان اعلام شد.

افشار بیان داشت: براین اساس نسخه های برخی از پزشکان ارزشیابی و به گروههایAتاD دسته بندی شد که گروههای Aتشویق شدند و گروههای Dتذکر دریافت کردند.