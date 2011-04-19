ابزارهای قانونی پیشگیری جرم در گلستان شناسایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین شعبانی صبح سه شنبه در حاشیه نخستین جلسه کارگروه استان افزود: به این منظور بانک اطلاعاتی برای جمع بندی پیشنهادات و راهکارهای قابل اجرای برنامه های اعضای این کارگروه تشکیل می شود تا هر یک از کارشناسان نقطه نظرات و دیدگاه های خود را برای کاهش آسیب های اجتماعی موجود در استان ارائه کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: باید با استفاده از یک تفکر جمعی و بهره مندی از نظر کارشناسان و استفاده از قابلیت ها و توانمندی های هر یک از اعضای این کارگروه، اقدامات عملی برای کاهش حجم پرونده های ورودی به محاکم صورت گیرد.

شعبانی با بیان این که کارگروه قضایی، به تازگی در استان آغاز به کار کرده است افزود: نمایندگانی از دادسرای مرکز استان، کانون وکلای دادگستری، کانون مشاوران حقوقی قوه قضاییه، اداره کل زندان های استان، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و پلیس پیشگیری از جرم در این کارگروه عضو هستند.

به گفته شعبانی، از سال گذشته با همکاری معاونت اجتماعی دادگستری استان به منظور ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از جرم، تشکیل هشت کارگروه در دستور کار دادسرای استان قرار گرفت که پنج کارگروه آن تشکیل و سه کارگروه باقی مانده نیز امسال تشکیل خواهد شد.