سوسیس و کالباس علت 20 درصد از سرطان معده و روده است

احمد خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: تاکنون در زمینه عوامل محرک سرطان سینه، میزان پاسخ به درمان سرطان سینه در ایران و راههای تشخیص مولکولی سرطان سینه در زنان تحقیقاتی انجام گرفته که به زودی نتایج آن اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه هماکنون 20 کتاب در زمینه انواع سرطانها تالیف و ترجمه کردهام، بیان داشت: در حال حاضر سه طرح تحقیقاتی در حوزه سرطان سینه به اتمام رسیده که تا پایان سال هفت طرح تحقیقاتی دیگر انجام خواهد شد.
این متخصص و محقق انواع سرطانها خاطرنشان کرد: عوامل زیادی در ایجاد سرطان نقش دارند که میتوان به عوامل محیطی، مواد شیمیایی، مواد غذایی، مواد آرایشی و انواع آلایندهها، مواد رادیواکتیو و امواج اشاره کرد.
این متخصص و محقق انواع سرطانها تصریح کرد: کتبی که تاکنون در سطح جهان در زمینه تومور و انواع سرطانها تالیف شده است جامع نیست و ما به دنبال انتشار کتبی از ایران هستیم که تمام مقالات روز دنیا و آخرین تشخیص و درمانها از نظر بالینی و آزمایشگاهی در آن آورده شده باشد.
وی تاکید کرد: تمام بیماریها زمینه ارثی و ژنتیکی دارد و به اعتقاد جامعه پزشکی هیچ بیماری وجود ندارد که به سیستم اعصاب مرکزی بر نگردد.
خلیلی گفت: در حال حاضر سه کتاب با عنوان" فیزیولوژیست سلول"،"ایمونولوژی تومور" و "ژنتیک سیستم ایمنی " تالیف شده که در سطح دنیا منتشر میشود.
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