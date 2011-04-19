به گزارش خبرگزاری مهر، این شیوه در واقع کارخانه ای روباتیک است که در آن روباتها محلولی صورتی رنگ را به درون لوله هایی کوچک تزریق کرده و منجر به تشکیل لایه های پوستی می شوند. این کارخانه می تواند ماهانه پنج هزار صفحه به اندازه یک سکه از پوست سفید انسان را تولید کند که هر یک از این صفحه ها بهایی در حدود 72 دلار دارند.

در این کارخانه کوچک روباتها و رایانه ها روند ساخته شدن پوست را در کنترل خود دارند، فرایندی که در محیطی کاملا استریل و با دمای کنترل شده انجام می گیرد. این پوستها از نزدیک تحت کنترل شدید هستند تا کوچکترین نشانه ها از عفونت در این لایه ها شناسایی شود. هدف از راه اندازی این کارخانه هموار کردن مسیر تولید نسوج کارخانه ای بدن برای ترمیم عروق خونی، اعضای مختلف بدن و ترمیم جراحتها است.

محققان باور دارند این نوع کارخانه ها تنها راه برای تولید موثر نسوج جدید از قبیل ششها، نای، غضروف، و حتی اندامهای کامل بدن هستند تا از آنها برای انجام عملیات پیوند نسوج استفاده شود. شیوه های رایج تولید بافتهای قابل پیوند به شدت پر هزینه و زمانبر هستند و از این رو استفاده از سیستمی خودکار می تواند منجر به تولید ساده تر و کم هزینه تر این نسوج شود.

بر اساس گزارش گیزمگ، در حال حاضر نسوج تولید شده در این کارخانه بر روی حیوانات مورد آزمایش قرار می گیرند و می توان از آنها در تولید محصولات مختلف از جمله محصولات آرایشی استفاده کرد، اما هنوز تا زمانی که بتوان آنها را به بدن انسان پیوند زد، راه طولانی در پیش است.