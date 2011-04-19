تبدیل وزارت اطلاعات به سازمان به مصلحت نیست

به گزارش خبرنگارمهر، علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در حاشیه جلسه علنی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران درباره طرح فراکسیون انقلاب اسلامی برای تبدیل وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات کشور که به کمیسیون امنیت ملی ارائه شده است ، گفت: این موضوع در مجالس قبل نیز مطرح بوده است اما به نظر من بهتر است که وزارت اطلاعات در قالب یک وزارتخانه باقی بماند.

وی ادامه داد: مناسب تر است که ما وزارت اطلاعات داشته باشیم چرا که هم مجلس توان نظارتی بیشتری در این عرصه دارد و هم ارتباط مستمر وزارت اطلاعات با مجلس بیش از پیش برای تقویت اقدامات درست و برطرف کردن کاستی ها ادامه خواهد داشت.

بروجردی تاکید کرد: مناسب ترین شکل برای دستگاه اطلاعاتی کشور ، باقی ماندن در قالب وزارتخانه است و نه سازمان اطلاعات.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر ارزیابی عملکرد خبرگزاری دولت در روزهای اخیر گفت: در همه جا اشتباه صورت می گیرد و ممکن است گاهی نیز این اشتباهات در رسانه ها نیز اتفاق بیفتد.

به گزارش خبرنگار مهر روز گذشته خبرگزاری ایرنا در جریان موضوع مخالفت رهبر انقلاب با استعفای وزیر اطلاعات و خروج وی از کابینه موضع گیری هایی انجام داد که پس از ساعاتی مواضع خود را تکذیب کرد، این مسئله واکنش رسانه های مختلف را برانگیخت.