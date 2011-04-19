80 هزار معلم در خراسان رضوی فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی صبح سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان رضوی، با تأکید بر اینکه باید نوع همکاری همه دستگاه ها با آموزش و پرورش تعریف شود، تصریح کرد: این سازمان باید در سال جدید یک برنامه کلی بر اساس نوع همکاری و کمک دستگاه ها و مردم به آموزش و پرورش را در تمامی سطوح از استانداری تا دهیاری ها تعریف کند.

استاندار خراسان رضوی بزرگداشت هفته معلم را نماد تجلیل از گوشه ای از خدمات کم نظیر معلمان دانست و بر همکاری همه دستگاه ها با آموزش و پرورش برای برگزاری هر چه بهتر این مراسم تاکید کرد.

وی تاکید کرد: فرمانداران در شهرستان ها موظف اند، بیش از سال های گذشته در زمینه برگزاری جشن های بزرگداشت مقام معلم تلاش کنند.

وی آموزش و پرورش را وزین ترین دستگاه اداری در کشور دانست، و تصریح کرد: آموزش و پرورش چه در استان و چه در کشور به لحاظ این که بیشترین حجم کارمند و نیروی انسانی را در خود جای داده از اهمیت چندین برابری برخوردار است.

صلاحی با اشاره به اینکه، حدود یک پنجم جمعیت استان را دانش آموزان تشکیل می دهند، خاطر نشان کرد: علاوه بر این نزدیک به 80 هزار معلم به تعلیم و تربیت در استان می پردازند که می توان گفت، تمام مردم استان مستقیم یا غیر مستقیم با آموزش و پرورش در ارتباط هستند.

استاندار خراسان رضوی بر توجه ویژه مسئولان آموزش و پرورش استان به مدارس ابتدایی به عنوان مهمترین دوره تحصیلی و تربیتی کودکان تاکید کرد.

صلاحی اضافه کرد: باید نیازهای مدیریتی چند دهه آینده نظام تعریف شده، و بر اساس آن آموزش های مورد نیاز در زمینه های تربیتی و تحکیم خانواده به نوجوانان ارائه شود.

وی با تاکید بر لزوم توجه جدی به موضوعات پرورشی، گفت: در سال های گذشته پرورش مورد توجه مسئولان نبود اما از ابتدای دولت نهم، این موضوع به طور جدی در برنامه های دولت قرار گرفته است.

استاندار خراسان رضوی ناهنجاری های خانوادگی موجود در جامعه را ناشی از عدم تربیت صحیح در کودکی و نوجوانی برشمرد و افزود: دشمن نیز با درک اهمیت این موضوع پایه های بنیان خانواده را هدف گرفته و برای متزلزل کردن آن تلاش می کند که وظیفه ماست به طور جدی با آن به مقابله برخیزیم.

وی همچنین با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام جهاد اقتصادی، تصریح کرد: آموزش و پرورش می تواند نقش بسزایی در حوزه فرهنگ سازی در این زمینه ایفا کند.

محمد تقی فخریان، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این جلسه، با اشاره به برنامه های این اداره کل در سال 90، اظهار داشت: جشنواره ملی شاعران دانش آموز، برگزاری دوره های آموزشی ویژه برای دانش آموزان نخبه و تیزهوشان، مسابقات قرآن دانش آموزی سراسر کشور از جمله این برنامه ها است.