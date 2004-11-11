15 دسامبر (25 آذر) شروع تبليغات انتخاباتي كانديداها در عراق

به گزارش خبرگزاري مهر ، فريد ايار در گفتگو با خبرگزاري كويت با بيان اين مطلب افزود : تمام گروه ها و ائتلاف هاي سياسي مي توانند تبليغات انتخاباتي خود را از 15 دسامبر آغاز و تا دو روز پيش از شروع انتخابات ماه ژانويه ادامه دهند.



وي بر ضرورت اينكه تبليغات انتخاباتي كانديدها با قانون و معيارهاي مصوب هيات عالي نظارت انتخابات هماهنگ باشد ، تاكيد كرد .



به گفته وي هر ائتلاف يا گروه سياسي در صورت نقض مقررات و قوانين مربوط به فعاليت هاي انتخاباتي كانديداها تحت مجازات و پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.



به گزارش مهر، ايار افزود: تمام گروه ها و ائتلاف هايي كه مجوز شركت در انتخابات را دريافت كرده اند در قبال هزينه هاي تبليغات انتخاباتي خود مسئول هستند و اين هيات هيچ گونه مسئوليتي را در قبال اين هزينه ها بعهده نمي گيرد هيچ گروه يا ائتلاف سياسي حق ندارد از منابع خود براي فعاليت هاي تبليغاتي خود سوء استفاده كند.



از سوي ديگر نرمين عثمان وزير امور زنان دولت موقت عراق فاش كرد كه اين وزارتخانه 10 ميليون دلار از كمك هاي اهدايي آمريكا را براي پوشش هزينه هاي انتخابات آينده عراق اختصاص داده است .



وي كه وزارت متبوعش تلاش مي كند زمينه مشاركت فعال زنان عراق را در انتخابات ماه ژانويه فراهم كند به افتتاح دوره هايي در داخل و خارج عراق براي افزايش تجربه و آگاهي زنان نسبت به اهميت مشاركت در انتخابات و امكان حضور زنان در وزارتخانه ها وارگان هاي دولتي وغير دولتي عراق با همكاري وزارت شهرداري ها ومشاغل عمومي و سازمان يونيوفوم وابسته به سازمان ملل متحد خبر داد.

