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۳۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۲۹

عملیات اجرایی پروژه نینوا در جنوب تهران بزودی آغاز می شود

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه طراحی پروژه نینوا مراحل تکمیلی خود را طی می کند، گفت: بزودی با اتمام طراحی پروژه، عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر تشکری نیا در مورد عملیات اجرایی احداث مجموعه فرهنگی و هنری نینوا در جنوب تهران که از سال 85 آغاز شده و به دلیل اجرای عملیات عمرانی پل جوادیه متوقف شده بود، اظهار کرد: هم اکنون با پایان یافتن پروژه پل جوادیه و تحویل مجدد زمین پروژه نینوا، در حال تکمیل طراحی عملیات اجرایی ساخت پروژه نینوا هستیم.

وی ادامه داد: در پروژه نینوا پیش بینی ساخت یک سالن نمایش 600 نفری با داشتن تمام امکانات اعم از سامانه ها و دستگاههای صوتی، نور، تصویر و همچنین صحنه متحرک، برج صحنه و سالنهای کارگاهی الحاقی (Black Box) برای تکمیل سالن در نظر گرفته شده است.
 
مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران افزود: همچنین احداث سالن ویژه همایشهای فرهنگی - هنری با ظرفیت هزار و 200 نفر پیش بینی شده که از تمام امکانات مورد نیاز نیز برخوردار خواهد بود و راسته بازار سنتی با کاربری فرهنگی نیز به این مجموعه متصل می شود.
 
تشکری نیا خاطر نشان کرد: این فضاها در زمینی به مساحت 36 هزار مترمربع در ضلع شرقی پل جوادیه ساخته می شوند.
وی در ادامه از اتمام طراحی ساختمان تماشاخانه شهر، مجموعه سینمایی و تجاری به همراه پارکینگهای عمومی در بخش غربی سایت خبر داد.
 
مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران افزود: مجموعه جدید در قطعه ای به مساحت 40 هزار متر مربع و با زیر بنایی در حدود 50 هزار متر مربع در قالب ساختمان های تماشاخانه شهر در 6 طبقه با سطح زیر بنای 23هزار و 770 متر مربع، مجموعه تجاری - سینمایی در 4 طبقه با زیر بنای 14 هزار و 86 متر مربع و حیاط فرهنگی شامل فضاهای نمایشگاهی و پارکینگ عمومی در 2 طبقه با زیر بنای 12 هزار و 117 متر مربع ساخته می شود.
 
تشکری نیا همچنین اهداف اولیه پروژه نینوا را حرکت در راستای طرح جامع فضاهای فرهنگی و ایجاد محرک توسعه در بافت فرسوده و ایجاد فضای باز شهری در مجاور بافتهای تاریخی عنوان کرد و گفت: بطور کلی کاربریها در 14 هکتار زمین پیش بینی شده که دسترسی به آن از طریق خیابان شیخ محمدی (اتوبان یادگار امام(ره) ) از شمال، خیابان شوش از شرق، خیابان دشت آزادگان از جنوب ممکن است و سیستمهای حمل و نقل عمومی نیز به آسانی از تمامی نقاط تهران به نینوا متصل می شود.
کد مطلب 1292530

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