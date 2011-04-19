عملیات اجرایی پروژه نینوا در جنوب تهران بزودی آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر تشکری نیا در مورد عملیات اجرایی احداث مجموعه فرهنگی و هنری نینوا در جنوب تهران که از سال 85 آغاز شده و به دلیل اجرای عملیات عمرانی پل جوادیه متوقف شده بود، اظهار کرد: هم اکنون با پایان یافتن پروژه پل جوادیه و تحویل مجدد زمین پروژه نینوا، در حال تکمیل طراحی عملیات اجرایی ساخت پروژه نینوا هستیم.

وی ادامه داد: در پروژه نینوا پیش بینی ساخت یک سالن نمایش 600 نفری با داشتن تمام امکانات اعم از سامانه ها و دستگاههای صوتی، نور، تصویر و همچنین صحنه متحرک، برج صحنه و سالنهای کارگاهی الحاقی (Black Box) برای تکمیل سالن در نظر گرفته شده است.

مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران افزود: همچنین احداث سالن ویژه همایشهای فرهنگی - هنری با ظرفیت هزار و 200 نفر پیش بینی شده که از تمام امکانات مورد نیاز نیز برخوردار خواهد بود و راسته بازار سنتی با کاربری فرهنگی نیز به این مجموعه متصل می شود.

تشکری نیا خاطر نشان کرد: این فضاها در زمینی به مساحت 36 هزار مترمربع در ضلع شرقی پل جوادیه ساخته می شوند.

وی در ادامه از اتمام طراحی ساختمان تماشاخانه شهر، مجموعه سینمایی و تجاری به همراه پارکینگهای عمومی در بخش غربی سایت خبر داد.

مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران افزود: مجموعه جدید در قطعه ای به مساحت 40 هزار متر مربع و با زیر بنایی در حدود 50 هزار متر مربع در قالب ساختمان های تماشاخانه شهر در 6 طبقه با سطح زیر بنای 23هزار و 770 متر مربع، مجموعه تجاری - سینمایی در 4 طبقه با زیر بنای 14 هزار و 86 متر مربع و حیاط فرهنگی شامل فضاهای نمایشگاهی و پارکینگ عمومی در 2 طبقه با زیر بنای 12 هزار و 117 متر مربع ساخته می شود.

تشکری نیا همچنین اهداف اولیه پروژه نینوا را حرکت در راستای طرح جامع فضاهای فرهنگی و ایجاد محرک توسعه در بافت فرسوده و ایجاد فضای باز شهری در مجاور بافتهای تاریخی عنوان کرد و گفت: بطور کلی کاربریها در 14 هکتار زمین پیش بینی شده که دسترسی به آن از طریق خیابان شیخ محمدی (اتوبان یادگار امام(ره) ) از شمال، خیابان شوش از شرق، خیابان دشت آزادگان از جنوب ممکن است و سیستمهای حمل و نقل عمومی نیز به آسانی از تمامی نقاط تهران به نینوا متصل می شود.