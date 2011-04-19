الهام گیری از نظرات مراجع و علما پیرامون پدافند غیرعامل

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام عباس اسکندری صبح سه شنبه در جلسه سیاستگذاری همایش ملی پایداری ملی و پدافند غیرعامل از منظر دین که با حضور نمایندگان نهادهای مختلف در سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد اظهار داشت: موضوع پدافند غیرعامل با زندگی روزمره مردم و مسئولان گره خورده است و نباید به راحتی از آن صرفنظر کرد.



وی تاکید کرد: به خاطر اینکه زندگی مردم و مسئولان با دین و آموزه های دینی عجین شده، بحث پدافند غیرعامل هم باید از این منظر مورد بررسی قرار گیرد.



دبیر نخستین همایش ملی پایداری ملی و پدافند غیرعامل از منظر دین تصریح کرد: همراهی مسئولان و مردم با مفاهیم و آموزه های دینی و الهام گیری از نظرات ارزشمند علما و مراجع عظام تقلید و بزرگان دین پیرامون پدافند غیرعامل باعث می شود که تهدیدات دشمن به حداقل برسد. اسکندری با بیان اینکه موضوعات مرتبط با پدافند غیرعامل از تنوع زیادی برخوردار است، از تشکیل کمیته علمی این همایش با حضور اندیشمندان حوزه و دانشگاه در آینده ای نزدیک خبر داد.



وی ادامه داد: فراخوان عمومی مقاله نیز پس از انتخاب موضوعات همایش توسط کمیته علمی، در سطح وسیعی اطلاع رسانی می شود تا شاهد حضور چشمگیر علما و فضلای حوزوی و دانشگاهی در این همایش باشیم، ضمن اینکه برای ارتقای علمی این همایش، تعدادی از مقالات به صورت سفارشی ارائه می شود.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در مورد زمان برگزاری این همایش گفت: به خاطر گسترده بودن حوزه علمی پدافند غیرعامل باید فرصت کافی در اختیار پژوهشگران و اندیشمندان قرار داده شود تا پژوهش های عمیقی در موضوعات مختلف به دبیرخانه این همایش ارائه شود، بنابراین زمان برگزاری این همایش، پس از انتخاب موضوعات توسط کمیته علمی، در فراخوان عمومی اعلام می‌شود.

