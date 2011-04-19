بهداشت جهانی علل شیوع سرطان گوارش را بررسی می کند

فرهاد پور فرضی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این طرح علمی، شیوه زندگی و ارتباط آن با ابتلا به بیماری سرطان بر روی 30 هزار نفر از شهروندان استان در طول ده سال با همکاری سازمان بهداشت جهانی اجرا می شود.

به گفته وی این طرح برای نخستین بار در دنیا اجرا می شود و مهمترین هدف آن پیدا کردن عوامل بروز سرطان بویژه سرطان سیستم گوارشی در بین شهروندان اردبیل اجرا خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان افزود: 10 میلیارد ریال برای انجام این طرح از طرف سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت اختصاص یافته و انجام مقدمات طرح آغاز شده است.

وی با بیان اینکه سرطان دستگاه گوارش در سطح استان اردبیل نسبت به سایر مناطق کشور از شیوع بیشتری برخوردار است، اضافه کرد: مطالعات نشان می دهد که این بیماری بیشتر ناشی از عادت بد غذایی در افراد است.

پورفرضی افزود: در سالهای گذشته روی سموم استفاده شده بر روی مواد غذای از جمله سیب زمینی، خیار و گوجه فرنگی و وجود فلزات سنگین در خاک کشاورزی استان به عنوان دو فرضیه مهم در شیوع این بیماری بررسیهای لازم انجام شد که نشان داد این عوامل در بروز بیماری تاثیر گذار نبوده است.

وی خاطر نشان کرد: در یک طرح جامع علمی 10 ساله دیگر نیز، شیوه زندگی و تغذیه هزار نفر از جمعیت شهرهای اردبیل و مشگین شهر به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت، که امسال از این تعداد 840 نفر زنده بوده اند که برای بررسیهای مجدد و تکمیل تحقیقات دعوت شده اند.

قائم مقام وزیر بهداشت دراستان همچنین با هشدار نسبت به شیوع موج سوم ایدز بیماری در کشور تصریح کرد: در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی و اخلاق اجتماعی طی پنج سال آینده این موج آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه جامعه ما یک جامعه اسلامی است و انتظار می رود در موج سوم این بیماری افراد کمتری دچار آن شوند، ابراز داشت: در عین حال باید با اجرای برنامه های آموزشی در جامعه بویژه دانش آموزان و دانشجویان و توجه بیشتر به جوانان جلوی شیوع آن در کشور گرفته شود.

پورفرضی استفاده نکردن از سرنگهای مشترک، رعایت موازین بهداشتی بویژه در دندانپزشکیها، تزریقات و پایبند بودن به اصول اخلاقی را از راههای مهم پیشگیری از مبتلا شدن به ویروس HIV عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به شعار بهداشت جهانی درباره پرهیز از مصرف بی رویه دارو های آنتی بیوتیک متذکر شد: این شعار بیشتر برای جلوگیری از تجویز بیش از حد توسط پزشکان و مصرف خود سرانه و عدم تکمیل دوره درمانی مصرف این دارو ها توسط بیماران اعلام شده است.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در کشور ما 42 درصد از مصرف آنتی بیوتیکها خارج از استاندارد مصرفی در جهان است که با اندکی توجه بیماران و پزشکان این مشکل حل خواهد شد.

وی در پایان با بیان اینکه مصرف ناآگاهانه آنتی بیوتیکها مقاومت دارویی ایجاد می کند، خاطر نشان کرد: این باعث می شود آنتی بیوتیک در دوره بعدی درمان بر روی افراد تاثیر نداشته باشد و لازم است افرداد در هر نوع بیماری با نظر پزشک معالج خود اقدام به مصرف دارو اقدام کنند.