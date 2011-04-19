مشارکت‌ های مردمی در شهرداری مشهد رو به رشد است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد آرین‌ منش ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه توسعه فعالیت‌های شهرداری در افزایش میزان مشارکت مردم نقش تعیین کننده‌ ای داشته، اظهار کرد: این نهاد طی چند سال گذشته توانسته است فرهنگ‌ سازی مناسبی را در خصوص افزایش مشارکت‌ ها در همه بخش‌ها انجام دهد.

وی در ادامه از توسعه خدماتی همانند ساخت پل‌ های هوایی، ایجاد معابر، آسفالت و بحث خدمات شهری که به ‌سرعت در شهرداری این کلان شهر توسعه پیدا کرده است، خبر داد و افزود: شهرداری برای ارائه خدمات از دولت هزینه‌ای دریافت نمی کند و تنها با مشارکت شهروندان این فعالیت‌ ها مستمر شده و ادامه پیدا می کند.

وی عدم تمایل برخی مردم در پرداخت قبوض را ضعیف بودن اطلاع رسانی دانست و اعلام کرد: دراین‌ باره آگاه ‌سازی به خوبی انجام نشده است، زیرا باید شهروندان مطلع شوند که در ازای پولی که به شهرداری پرداخت می‌کنند، خدمات دریافت می کنند.

آرین ‌منش همچنین به افزایش دریافت هزینه‌ها از شهروندان اشاره کرد و افزود: این مهم باید با دقت بررسی شود تا برای اقشار آسیب ‌پذیر مشکل ‌آفرین نباشد.