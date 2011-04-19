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۳۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۳۸

اسکروتن:

شبکه‌های جدید اجتماعی به روابط انسانی لطمه می‌زنند

شبکه‌های جدید اجتماعی به روابط انسانی لطمه می‌زنند

راجر اسکروتن فیلسوف بریتانیایی و استاد زیبایی‌شناسی دانشگاه آکسفورد معتقد است اشکال جدید شبکه‌های اجتماعی مجازی به روابط انسانی لطمه‌های جدی وارد می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، راجر اسکروتن به سبب دیدگاههای محافظه‌کارانه شهرت دارد.

این فیلسوف بریتانیایی روز جمعه 21 اردیبهشت از این دیدگاه دفاع کرد که شبکه‌های اجتماعی صدماتی به روابط وارد می‌آورند. او معتقد است که روابط انسانی مبتنی بر روابط  رودررو و چهره به چهره دارای مزایای اجتماعی و فرهنگی زیادی برای جامعه بشری است.

اسکروتن معتقد است که اشکال جدید شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس بوک و توئیتر صدمات اساسی به  چنین روابط انسانی که دارای مزایای اجتماعی و فرهنگی هستند وارد می‌کنند.

در مقابل دیدگاه اسکروتن، تایلور کاون معتقد است که رسانه‌های اجتماعی روابط انسانها با یکدیگر را گسترش می‌دهند و انسانها را باهوش‌تر می‌سازند.

کتاب "معنای کنسرواتیسم"  دربردارنده دیدگاههای محافظه‌کارانه اسکروتن است. زیبایی شناسی معماری، تاریخ مختصر فلسفه مدرن و فرهنگ اندیشه سیاسی از جمله آثار او هستند.
کد مطلب 1292564

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