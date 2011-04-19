کیومرث هاشمی که ظهر دوشنبه و پس از نایب قهرمانی تیم فوتبال دانش آموزان ایران در مسابقات جهانی با خبرنگار مهر گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب به شکل گیری این تیم اشاره کرد و گفت: با برگزاری المپیاد دانش آموزان 120 فوتبالیست با استعداد را انتخاب کردیم و پس از برگزاری 6 مرحله اردوی داخلی و یک اردوی خارجی، تیم اعزامی به مسابقات جهانی را انتخاب کردیم.

وی ادامه داد: موفقیت تیم دانش آموزان نشان داد که فوتبال ایران از چه استعداد و پتانسیل بالایی برخوردار است و در صورت همدلی و حمایت بیشتر می توانیم از این استعدادها برای موفقیت فوتبال کشور در رده های بالاتر نیز استفاده کرد. باید تلاش کنیم حاشیه ها را از فوتبالمان دور کنیم و بیشتر از هر چیز به همین استعدادها و آینده داران بیندیشیم.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور تربیت بدنی و سلامت با اشاره به دلایل موفقیت تیم دانش آموزان گفت: دلایل زیادی برای موفقیت یک تیم وجود دارد که حمایت و همدلی از مهمترین آنهاست اما مجموعه ورزش آموزش و پرورش تمام تلاشش را انجام داد تا تیم بدون حاشیه ای داشته باشیم.

هاشمی خاطرنشان کرد: حتی زمانی که تیم دانش آموزان در دیداری تدارکاتی برابر تیم نوجوانان ایران به پیروزی رسید ما اجازه ندادیم اخبار این پیروزی رسانه ای شود مبادا که باعث غرور بازیکنان شود. اعتقاد داشتیم که باید بدون سروصدا کار کنیم و مطمئن بودیم که به نتایج خوبی نیز دست خواهیم یافت.

وی با بیان اینکه نایب قهرمانی چیزی از ارزش های بازیکنان ایران کم نمی کند افزود: تیم ما در گروه سختی قرار داشت با این حال اگر کم تجربگی بازیکنان در دیدار فینال نبود در دقایق پایانی نیز 10 نفره نمی شدند، قطعا می توانستند برابر آلمان به پیروزی برسند و قهرمان شوند.

کیومرث هاشمی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که چه باید کرد که این استعدادها هدر نروند گفت: همه باید دست در دست هم دهیم تا با برنامه ریزی درست و منطقی این سرمایه ها را برای تیم های ملی حفظ کنیم. این استعدادها نباید از بین برود. با توجه به شناختی که از ورزش دارم به مسئولان سازمان تربیت بدنی پیشنهاد دادم در هر فدراسیون یک نایب رئیس در امور ورزش دانش آموزان تشکیل شود تا هماهنگی های بیشتری برای استفاده از سرمایه های دانش آموزی صورت گیرد.

هاشمی ادامه داد: همچنین این آمادگی را اعلام کردیم که آموزش و پرورش حاضر است با هماهنگی سازمان تربیت بدنی مسابقات ورزشی را در حدود 15 رشته و در رده نونهالان و نوجوانان برگزار کند که سیاست گذاری با سازمان باشد و اجرا با اموزش و پرورش.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور تربیت بدنی و سلامت در پایان ابراز امیدواری کرد با هماهنگی هایی که بین مسئولان سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال با این نها خواهند داشت، اجازه ندهند سرمایه ها و استعدادهای فوتبال ایران از بین برود.