همکاری شهرداری و میراث باعث پیشرفت گردشگری دزفول می شود

غلامعلی باغبان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: پارکها و فضای سبز احداث شده، خانه ها و اماکن تاریخی مرمت شده در بافت قدیم، بقاع متبرکه و رودخانه زیبا و زلال دز به همراه سازه های آبی بیشترین بازدید را از سوی گردشگران، میهمانان نوروزی و کاروانهای راهیان نور داشته است.

دبیر ستاد نوروزی شهرستان دزفول افزود: حدود یک میلیون و 350 هزار نفر از این شهرستان دیدن کردند که این رقم حدود یک سوم کل بازدید کنندگان استان بوده است. از این تعداد حدود ۳۵۰هزار نفر در مناطق و مراکزی که ستاد مقرر کرده بود اسکان داشته اند.



وی دلیل استقبال بی نظیر مردم از جاذبه های گردشگری دزفول را تعامل میان میراث فرهنگی و شهرداری عنوان کرد که شاکله پیشرفت صنعت گردشگری دزفول را تشکیل می دهد.



باغبان زاده خاطرنشان کرد: ارائه مجوزهای لازم از سوی میراث فرهنگی به شهرداری برای فعالیت در بافت قدیم و حریم پل باستانی برای احداث پارک و همچنین اجرای تقاطع های غیر همسطح خیابان شریعتی، بستن پل قدیم و اجرای راست گرد و چپگرد طرفین پل را با وجود حساسیتهای خاصی که در این منطقه بود از جمله این تعاملات دانست.



وی برنامه ها و پروژه های سال جاری را با توجه به اینکه هنوز بودجه آن مشخص نشده است، تکمیل طرحها و پروژه های ناتمام سال گذشته عنوان کرد که از مهمترین آنها می توان به ترمیم و مرمت پل باستانی دزفول، آسیابها و موزه آب، تکمیل قسمت زنانه حمام کرناسیان، مرمت مجموعه خانه های نیلسازو گلچین، خرید و تملک سه خانه قدیمی، مرمت و احیای خانه های فیروزی، سید صدر و خبازی به صورت مشارکتی و همچنین تکمیل مرمت مسجدجامع دزفول اشاره کرد.



رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری دزفول یادآور شد: شهرستان دزفول با ۱۶۰ اثر تاریخی و فرهنگی به ثبت رسیده و حدود ۲۰۰ اثر تاریخی و فرهنگی پیشنهاد شده برای ثبت ملی، یکی از شهرهای غنی آثار تاریخی، فرهنگی و گردشگری در کشور به شمار می رود.