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۳۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۳:۰۳

موراتی بازگشت مورینیو به اینتر را تکذیب کرد

موراتی بازگشت مورینیو به اینتر را تکذیب کرد

ماسمو موراتی رئیس باشگاه اینتر شایعات بازگشت خوزه مورینیو به عنوان سرمربی تیم فوتبال این باشگاه را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماسیمو موراتی در صحبت هایی احتمال بازگشت ژوزه مورینیو به اینتر را تکذیب کرد و اعلام کرد لئوناردو سرمربی اینتر باقی می‌ماند. مورینیو فصل گذشته اینتر را به سه عنوان قهرمانی در سری آ، کوپا ایتالیا و لیگ قهرمانان اروپا رساند و به شخصیت فوق العاده محبوب در شهر میلان تبدیل شد.

این روزها شایعات منتشر شده حاکی از این است که مورینیو قصد بازگشت به اینتر را دارد. گزارش ها حاکی از این است که مورینیو فرزندانش را در مدرسه ای در شهر میلان و در نزدیکی محل تمرین اینتر ثبت نام کرده و از طرف دیگر خاویر زانتی، کاپیتان اینتر در صحبت هایی اعلام کرده در باشگاه اینتر برای مورینیو همیشه باز است.

بعد از انتشار این اخبار موراتی رئیس اینتر گفت: خبر را در روزنامه خواندم اما ما تماسی با مورینیو برای بازگشت نداشتیم.لئوناردو سرمربی تیم است و شکست هایی اخیر هم به دلیل خستگی بازیکنان است و ربطی به ضعف تاکتیکی و کادر فنی تیم ندارد.

کد مطلب 1292611

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