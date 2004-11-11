بيداري انتفاضه مسجد الاقصي وعده تخلف ناپذير الهي را در جان ها زنده مي كند

به گزارش سرويس سياسي مهر در اين بيانيه آمده است: امروز قيام پرصلابت مسلمانان آزاده فلسطين دوباره نضج گرفته و مردم سرزمين هاي اشغالي مصمم و استوار با دستهاي خالي اما مومن خويش به مصاف صهيونيست هاي تا به دندان مسلح مي روند. اينگونه است كه انتفاضه مسجد الاقصي در نبرد طولاني ، دشوار و پرفراز و نشيب خود با غاصبان قدس شريف و امپرياليزم و صهيونيزم بين الملل هر روز و هر ساعت براي امت اسلام افتخار ديگري مي آفريند و وعده تخلف ناپذير الهي را در مورد پيروزي حق و نابودي باطل در قلب ملت هاي مسلمان و آزاديخواهان جهان زنده تر مي سازد

در اين بيانيه همچنين آمده است امسال امت اسلام در شرايطي به استقبال روز جهاني قدس مي روند كه تهاجمات و جنايت هاي صهيونيستهاي غاصب و اشغالگر بر عليه انتفاضه خونين جوانان و نوجوانان و مردم بي پناه و دردمند فلسطين تا به آنجا رسيده است كه علاوه بر كشتار خونين زنان و كودكان فلسطيني و تخريب سرپناه مردم دردمند و بي خانمان فلسطيني با تهاجم و ترور شخصيتها و رهبران مبارز سياسي - مذهبي موج جديدي از جنايات خود را تحت حمايت استعمار آمريكا آغاز نموده و عدم عكس العمل جدي مجامع بين المللي حقوق بشر، تحت فشارهاي آمريكا، صهيونيست ها را به جنايات بيشتري عليه مردم مظلوم فلسطين تشويق مي كند.

سازمان تبليغات اسلامي ضمن گراميداشت روز جهاني قدس از آحاد ملت اسلامي در سراسر دنيا دعوت مي نمايد تا همراه با نداي ملكوتي رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله العظمي خامنه اي (مدظله العالي) در اين غوغا كه انسانيت به مسلخ رفته و خون بيگناهان بر زمين مي ريزد و بدترين شكل تجاوز به صورت تروريسم دولتي رخ مي نمايد، با حضور يكپارچه در صفوف بهم پيوسته راهپيمايي بزرگ روز جهاني قدس، حمايت قاطع خود را از مبارزات بحق ملت مظلوم فلسطين اعلام داشته، با احساس همبستگي نسبت به انقلاب اسلامي فلسطين و براي تجديد عهد با قدس شريف همه با هم يك صدا با فرياد "مرگ بر اسراييل" و "مرگ بر آمريكا" صداي مظلوميت ملت ستمديده و مظلوم فلسطين را از لابلاي امواج فتنه و فريب عبور داده و به گوش ملت هاي جهان و فطرت هاي عدالت خواه برسانند.