۱۷۰ درصد سهم اشتغال استان قم در سال گذشته محقق شد

حسن رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به میزان سهم اشتغال زایی استان در سال گذشته گفت: بر اساس تصمیمات شورای عالی اشتغال با ریاست رئیس جمهور، در سال گذشته مقرر شد تا تعداد یک میلیون و ۱۰۰ هزار شغل در کل کشور ایجاد شود که از این رقم سهم استان قم ۱۵ هزار شغل پیش بینی شد.



وی اضافه کرد: متناسب با این روند، ‌در استان قم نیز جلسات و نشست‌های کارگروه اشتغال استان با حضور معاونت برنامه ریزی استانداری، اداره کار و امور اجتماعی، کار‌شناسان بخش‌ها و مدیران دستگاه‌ها برگزار شد که نهایتا ۱۵ هزار شغل بین دستگاه‌ها و بخش‌ها تقسیم گشت.



رحمانی با اشاره به اینکه این میزان اشتغال در چهار بخش صنعت، کشاورزی، مسکن و خدمات تقسیم بندی شده بود، خاطر نشان کرد: سهم بین بخشی به صورت بین دستگاهی هم تقسیم شد و بعد از مشخص شدن سهم هر دستگاه در بخش‌های مختلف، تفاهم نامه‌ای با هر کدام امضاء شد که در ادامه کار، به صورت ماهانه مدیران دستگاه‌ها در بخش‌های دولتی و خصوصی گزارش عملکرد خود را ارجاع می‌دادند.



وی با بیان اینکه ۱۷۰ درصد از سهم اشتغال زایی استان در سال گذشته محقق شده است، تصریح کرد: سهمیه استان در سال گذشته ۱۵ هزار شغل در نظر گرفته شده بود که با تلاش مدیران استانی، ۲۵ هزار و ۳۲ شغل در سطح استان ایجاد شد.



بیشترین درصد اشتغالزایی استان در بخش مسکن



مدیر کل کار و امور اجتماعی استان قم سهم بخش مسکن در ایجاد اشتغال را بیشترین درصد عنوان کرد و افزود: در بخش مسکن و شهرسازی در حدود ۱۰ هزار شغل در استان ایجاد شد و بعد از آن به ترتیب بخش صنعت و معدن، خدمات و کشاورزی بیشترین میزان اشتغالزایی را دارا بودند.

