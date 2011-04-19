تصاویری دیدنی از امپراتوری شکننده سدهای مرجانی/ لبخند طوطی ماهی

به گزارش خبرگزاری مهر، سد مرجانی بزرگ استرالیا در طول هزاران سال از رشد مرجانهای کوچک به وجود آمده است و به محیطی شگفت انگیز برای حیات جانوران دریایی تبدیل شده است.

"دوید دابیلت" عکاس طبیعت تصاویری دیدنی از محیط دریایی زیبا گرفته و مجله نشنال جغرافی مجموعه ای از این تصاویر را منتشر کرده کرده است.

این تصویر باغی از مرجانهای سنگی واقع در شمال سد مرجانی بزرگ استرالیا است

یک ماهی "راس تاجدار" عجیب (Cheilinus undulates ) یکی از هزاران گونه از این ماهی ساکن سد مرجانی بزرگ است



روبان پهن مرجانی که در ساحل شرقی استرالیا دیده می شود و تپه دریایی قاره ای را از عمق تاریک دریا جدا می کند





حرکت منظم ماهیهای لب شکری نواری- اریبی (Plectorhinchus lineatu). ماهیهای لب شکری شبها از بی مهرگان شجاعی که از بستر ماسه ای دریا آمده اند تغذیه می کنند





یک کوسه نوک سفید در اطراف این سد مرجانی گشت می زند



این لبخند باز یک طوطی ماهی (Scarus frenatus) است. این دندانهای تراش خورده برای بریدن جلبکها از روی صخره ها استفاده می شوند. این جلبکها می توانند برای مرجانها ویرانگر باشند و بنابراین تلاشهای این ماهی برای بریدن جلبکها به نفع مرجانها است. بدون طوطی ماهیها، جلبکها به سرعت رشد می کنند و موجب خفگی مرجانها می شوند



رژه دسته ای از ماهیهای کاردینال (Apogon leptofasciatus ) در مقابل یک لاک پشت دریایی. به دلیل شکار غیرقانونی و استفاده از لاک این پشت از تعداد این جانور در سطح جهانی به شدت کم شده است. نام علمی این لاک پشت Eretmochelys imbricate است





تصویری از تخم ریزی ماهیها در میان مرجانها. تخمهای بارور همانند دانه های گرده در میان گلها حرکت می کنند



