فرش های با کیفیت کرمان هنوز هم مشتری دارند

منوچهر مظفری یکی از اساتید و تولیدکنندگان باسابقه فرش کرمان، در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان، ضمن اشاره به سابقه بسیار درخشان فرش کرمان اظهارداشت: متاسفانه به دلیل فاصله گرفتن تجار و تولیدکنندگان فرش کرمان در سال های ابتدای دهه 60 هر تولیدکننده ای شخصا اقدام به فروش فرش خود کرد و این مهم بی کیفیت شدن و نیز تقلب در بافت و ساختار فرش بااصالت کرمان را باعث شد.

مظفری ادامه داد: با این وجود هنوز هم در کشورهای مختلف دنیا و نیز در ایران تجار زیادی وجود دارند که دنبال فرش باکیفیت هستند.

وی افزود: با توجه به نیاز بازار امروز و تجزیه و تحلیل آن متوجه شده ایم در صورتی که کیفیت و طرح و رنگ مرغوب باشد، حتی اگر قیمت تمام شده فرش زیاد شود، ‌مشتری کافی برای فرش وجود داشته و حتی در مواقعی فرش کرمان برای عرضه دچارکمبود می شود.

این استاد دانشگاه توجه به مسائل بافندگان را مهم ارزیابی و افزود: بیمه بافندگان و نیز بهبود دستمزد این قشر کمک زیادی به بهبود کیفیت فرش و در نتیجه بازگشت به دوران پررونق گذشته خواهد کرد.