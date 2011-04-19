میزان احتمال وقوع سونامی در کشور/ جزئیات سونامی سال 1345 در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر وحید چگینی امروز سه شنبه در حاشیه نشست تخصصی تجربه سونامی ژاپن، آمادگی برای سونامی مکران در جمع خبرنگاران با اشاره به سونامی سال 1345 در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: طبق شواهدی که به دست آمد، ارتفاع موج 5 متر بوده و در برخی مناطق مانند "گواتر" به 13 متر رسیده است. از آنجایی که مرکز این زلزله به پاکستان نزدیک بوده بیشترین تلفات در پاکستان گزارش شده اما در ایران نیز تلفاتی را بر جای گذاشته است.

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی با تاکید بر اینکه سونامی هر 70 تا 100 سال رخ می دهد، ادامه داد: از آخرین سونامی که در منطقه مکران رخ داده است 65 سال می گذرد از این رو باید اقدامات لازم برای مقابله با این پدیده طبیعی انجام شود.

وی به ویژگیهای سونامی منطقه مکران در سال 1345 اشاره و اضافه کرد: شدت زلزله 3/7 ریشتر گزارش شد و در صورتی که گسل مکران فعال شود و کانون زلزله به سواحل ایران نزدیک باشد خسارات بیشتری متوجه مناطق ساحلی کشور است از این رو باید آمادگی لازم در استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان صورت گیرد.

چگینی با اشاره به وضعیت ژاپن برای مقابله به سونامی تاکید کرد: ژاپن با در اختیار داشتن امکانات و تجهیزات هشدار سونامی در نهایت با رخ دادن این حادثه طبیعی 30 هزار کشته و مفقود بر جای گذاشت از این رو لازم است تا با فراهم آوردن امکانات مناسب، در صورت فعال شدن گسل مکران به موقع اطلاع رسانی کرد.



وی مدل سازی سونامی با استفاده از روشهای عددی و پیشروی امواج سونامی در سواحل کشور و کشورهای همسایه را از جمله مطالعات این موسسه در زمینه سونامی ذکر کرد و افزود: علاوه بر این اقدام به تدوین نقشه های سیلاب گرفتگی برای شناسایی نقاط امن و پرخطر و تعیین راه های فرار در منطقه مکران شده است.

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی از همکاری ایران در زمینه راه اندازی سامانه هشدار سونامی درمنطقه اقیانوس آرام خبر داد و اظهار داشت: در این پروژه ایران در کنار 5 کشور استرالیا، هند، مالزی، اندونزی و تایلند در زمینه ایجاد سامانه هشدار سونامی در منطقه اقیانوس آرام همکاری دارد.

وی همچنین به اقدامات این سازمان در سطح ملی اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر کارگروه مخاطرات دریایی زیر نظر سازمان مدیریت بحران ایجاد شده است که یکی از مهمترین مسایلی که در این کارگروه مطرح شده سونامی است که در آن 10 ارگان دریایی در آن عضو هستند.

چگینی همچنین از راه اندازی مرکز هشدار مخاطرات دریایی در کشور عمان خبر داد و توضیح داد: ایران خیلی قبل تر از عمان پیشنهاد راه اندازی این مرکز را داده بود و از آنجایی که بحث رقابتهای منطقه ای در زمینه مخاطرات دریایی مطرح است از مسئولان درخواست می شود تا با تامین بودجه های مورد نیاز ما را در راه اندازی این مرکز یاری کنند.

وی به زمان بر بودن راه اندازی مرکز هشدار مخاطرات دریایی تاکید کرد و ادامه داد: در صورت تامین مالی از سوی دولت می توانیم امیدوار باشیم که تا پایان سال 91 این مرکز راه اندازی شود تا بتوان علاوه بر رصد سونامی کلیه مخاطرات دریایی چون جریانهای شکافنده در دریای خزر، توفانهای حاره ای و آلودگی های نفتی را رصد کرد.