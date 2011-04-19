رویکرد جمعی تعاونی ها بهترین بخش اقتصادی توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر در ملکان، پرویز حبیبی ظهر سه شنبه در مجمع عمومی نخستین تعاونی فراگیر ملی، تشکیل تعاونی های فراگیر ملی را در راستای اجرایی کردن قانون سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و ابلاغیه سیاست های کلی بخش تعاون از سوی مقام معظم رهبری و برنامه های دولت خدمتگزار در راستای اجرای عدالت اجتماعی خواند.

وی افزود: این امر در توسعه پایدار به منظور فقر زدایی از سه دهک پایین در آمدی جامعه و افزایش ثروت شهروندان و ماموریت های جدید وزارت تعاون در تشکیل تعاونی های نوع جدید حائز اهمیت است .

حبیبی تعاونی ها را با توجه به رویکرد دمکراتیک حاکم بر اصول آن بهترین و اولا ترین بخش اقتصادی در کمک به برنامه های توسعه ای دولت بر شمرد .

این مجمع با حضور 149 نفر از تعداد 172 نفر عضو و نمایندگان دستگاه های حمایتی(کمیته امداد حضرت امام(ره)-اداره بهزیستی) و نماینده فرمانداری برگزار شد .