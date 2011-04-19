به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی شکری درباره آرای اعلام شده از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص اتفاقات دیدار تیم‌های پرسپولیس و استیل آذین، گفت: با توجه به اتفاقاتی که در جریان بازی و برابر چشم میلیون‌ها ناظری که از طریق تلویزیون شاهد ماجرا بودند، افتاده است، انتظار می رفت کمیته انضباطی رایی را صادر کند که در جهت صیانت از اخلاق ورزشی و حفظ حرمت فضاهای ورزشی باشد.

وی با اشاره به اظهارنظرهای صریح مسئولان کمیته انضباطی در مورد دروازه بان تیم استیل آذین به عنوان مقصر اصلی اتفاقات به وجود در پایان دیدار جنجالی روز جمعه، افزود: اتفاقاتی که بعد از گل دوم پرسپولیس افتاد، همگی حاکی از این بود که تعدادی از بازیکنان تیم استیل آذین به سمت بازیکنان پرسپولیس حمله‌ور شدند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس خاطر نشان کرد: بعد از شروع مجدد بازی هم یکی از بازیکنان استیل آذین به نام ماتئوس در یک حرکت غیرورزشی و غیر اخلاقی سعی در مصدوم کردن زننده گل پرسپولیس داشت. انتظار افکار عمومی و جامعه ورزش این بود که رأیی صادر شود به دور از هرگونه مصلحت اندیشی و بدون توجه به حاشیه‌ها. اما آرای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، از این موضوع، کاملا فاصله دارد.

وی در ادامه به ذکر ایرادات قانونی وارد بر آرای صادر شده از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پرداخت و تصریح کرد: رایی برای ما حجت دارد که منطبق با اوصاف مذکور در ماده 12 آیین نامه انضباطی فدراسیون باشد. مطابق ماده 12، در آرای کمیته انضباطی باید این موارد رعایت شوند؛ اول اینکه بند 3 تصریح دارد به اشاره کافی به مدارک، مستندات و دفاعیات طرفین. در بند 4 نیز به استدلال کافی و استناد به مبانی حقوقی و مقررات مربوطه تاکید شده و در بند 5 هم به لزوم درج قطعی بودن یا غیر قطعی بودن آن با ذکر مهلت اعتراض اشاره شده است.

شکری تاکید کرد: رایی که در سایت فدراسیون فوتبال منتشر شده است واجد هیچ یک از خصیصه‌های مذکور نیست، ضمن اینکه درج رای در سایت به معنای ابلاغ نیست بلکه رای با ارسال به باشگاه، ابلاغ تلقی می شود.

معاون باشگاه پرسپولیس با ابراز تاسف از نحوه رسیدگی به این پرونده، افزود: بسیار عجیب است که در چنین پرونده‌ای با این میزان حساسیت و این شرایط خاص کمیته انضباطی خودش را بی نیاز از دعوت و شنیدن دفاعیات طرفین علی رغم تصریح بند 3 ماده 12 می داند.

وی در ادامه به رویه شدن رویکردی غیرقانونی در عملکرد کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تاکید کرد و گفت: اصولا بر اساس بند 3 از ماده 14 آیین نامه انضباطی، صرفا احکام قطعی از طریق سایت فدراسیون و دیگر رسانه‌ها قابل انتشار هستند. آرای غیرقطعی به هیچ وجه قابل انعکاس نبوده و انتشار آن غیرقانونی است که البته این امر غیرقانونی را به عنوان رویه از سوی کمیته انضباطی شاهد هستیم و قبل از اینکه را ابلاغ شود، آرای غیر قطعی را از طریق رسانه‌ها اعلام می کنند.

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس در اثبات غیرقطعی بودن این رای به مفاد ماده 15 اشاره کرد و گفت: براساس مفاد این ماده جرایم بیشتر از 30 میلیون ریال قابل تجدیدنظر است. براساس همین بند، محرومیت از برخی فعالیت‌ها از سه جلسه تا دو ماه قابل تجدید نظرخواهی است. توجه به این نکته ضروری است که اگر ما در خصوص بازیکنان به جای استفاده از جلسات محرومیت از مواعد زمانی استفاده کنیم با توجه به اینکه براساس رویه سازمان لیگ در طول مدت دو ماه امکان برگزاری 12 دیدار وجود دارد، به صورت غیرقانونی به 12 جلسه افزایش و ضمنا حق تجدید نظرخواهی از او سلب می شود.

وی افزود: شکی نیست اقدام کمیته انضباطی در استفاده از مدت زمانی در اعمال محرومیت، صرفا با هدف فرار از امکان تجدید نظرخواهی این آراء صورت گرفته است در حالی که با عنایت بر ماهیت مجازات تعیین شده، این رای به هر حال قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود.

شکری خاطر نشان کرد: توجه به مفاد ماده سه آئین نامه در خصوص شمول آیین نامه نسبت به اشخاص مختلف از جمله تماشاگران، خبرنگاران و کادر فنی و پشتیبانی تیم‌ها و مسئولان باشگاه‌ها این واقعیت را مشخص می کند که محرومیت زمانی برای اشخاصی غیر از بازیکنان پیش بینی شده است و برای بازیکنان باید از محرومیت‌هایی در قالب تعداد محرومیت جلسات محرومیت استفاده کرد. در غیر اینصورت با تناقض آشکاری با مفاد بند یک ماده 15 روبه‌رو خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به میزان جرایم نقدی در قابلیت تجدید نظرخواهی آرای صادره تردید نمی توان داشت، تصریح کرد: بنابراین آرای مذکور بر اساس بند الف ماده 28 و ردیف 4 از بند ب ماده 28 غیر قطعی بوده و قابلیت اجرا ندارند.

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس همچنین در مورد محکومیت باشگاه پرسپولیس به جریمه نقدی خاطر نشان کرد: بند 4 از ماده 22 صراحت دارد به اینکه سر دادن شعارهای نامناسب توسط تماشاگران منتسب به باشگاه موجب جریمه نقدی از 10 تا 200 میلیون ریال خواهد بود. بنابر این اگر مستند اعمال این مجازات بند یاد شده است کمیته انضباطی در تعیین 300 میلیون ریال، برخلاف صراحت این ماده عمل کرده است. بدیهی است در صورت استناد به بند 5 ماده 24 کمیته انضباطی صرفا تا سقف 100 میلیون ریال امکان مجازات نقدی تیم را می داشته است.

شکری ادامه داد: نکته تعجب آور اینکه بند 9 ماده 22 صراحت دارد که حمله ور شدن بازیکنان به بازیکن تیم حریف مجازاتی از 6 ماه تا یکسال محرومیت برای بازیکنان خاطی به همراه خواهد داشت و این درحالی است که همگان به عینه شاهد کیفیت حمله ور شدن تعدادی از بازیکنان تیم مقابل به بازیکنان تیم پرسپولیس پس از به ثمر رسیدن گل دوم این تیم بودند اما در رأی صادره هیچ گونه جایگاهی راجع به این تخلف آشکار صورت نگرفته که در واقع رکن اصلی این وقایع بود، وجود ندارد.

وی تاکید کرد: مقایسه تنبیهات اعمال شده نسبت به بازیکنان تیم حریف و بازیکنان پرسپولیس که با خویشتنداری سعی در کنترل اوضاع داشتند این نتیجه گیری را به دنبال دارد که رای صادره با لحاظ برخی مصلحت اندیشی‌ها و ایجاد تسلی خاطر برخی، صادر شده است.

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس در پایان درباره اظهارات اخیر شریفی، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در مورد امکان اعمال مجازات‌های تدریجی برای ماتیوس و سایر بازیکنان استیل آذین، گفت: سیستم تنبیهات قطره چکانی در نظام حقوقی ورزشی ما جایگاهی ندارد و فاقد اثر تنبه متخلف است.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به دنبال حوادثی که در دیدار پرسپولیس - استیل آذین رقم خورد هفت بازیکن از دو تیم را با محرومیت از یک جلسه تا 2 ماه جریمه کرد.