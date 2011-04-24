غفار صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: ستاد تسهیل وزارت صنایع و معادن برای دومین بار به شیراز سفر کرده که صنعتگران می توانند مشکلات خود را در نشستهای مختلف مطرح کنند.

وی ادامه داد: طی سفر قبلی ستاد تسهیل 400 مصوبه برای رسیدگی به مشکلات صنعت و معدن استان ابلاغ شد که اکثر آنها در بحث مشکلات ناشی از هدفمندی یارانه ها و مسائل بانکی بود که بخش زیادی از این تعداد مصوبات نیز اجرایی شده است.

سرپرست سازمان صنایع و معادن استان تاکید کرد: در این سفر دو کارگروه مشخص شده که بررسی روند اجرایی شدن مصوبات قبلی و کارگروه دیگر موارد ناشی از هدفمندی یارانه ها را بررسی می کند.

صفری با بیان اینکه عمده مشکلات بخش صنعت و معدن استان به بانکها مربوط می شود، افزود: عمده مشکلاتی که در این ستاد از جانبه مدیران بخش صنعت و معدن استان مطرح شده مربوط به بحث بانکی استان است که با هماهنگیهای صورت گرفته مسئولان ارشد بانکها نیز به همراه ستاد تسهیل مشکلات کارخانه ها را مورد بررسی قرار می دهند.