ساکنان بافت فرسوده از روند نوسازی این محلات ناراضیند

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه شکیب در جلسه روز سه شنبه شورای شهر که به ارایه گزارش مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در خصوص عملکرد این سازمان اختصاص داشت، گفت: هفته قبل جو عمومی شورا به صورتی بود که از عملکرد این سازمان نارضایتی وجود داشت اما به صورتی انعکاس داده شد که انگار شورا از وضعیت نوسازی بافت‌های فرسوده راضی است.

مسجدجامعی نیز در این رابطه با اشاره به تجمع برخی از شهروندان ناحیه یک منطقه 15 گفت: نباید این تجمعات بر جو کارشناسی شورا تاثیر بگذارد و اعتراض این افراد می‌تواند به صورت مکتوب پاسخ داده شود.

سخنگوی شورای شهر نیز ضمن تایید انعکاس نامناسب جلسه گذشته شورا گفت: صدا و سیما و روزنامه همشهری طوری این جلسه را پوشش داند که انگار همه چیز گل و بلبل است پس مشکلات کجاست؟ اگر مشکلی نبود که ما از مدیرعامل این سازمان برای توضیح اقداماتشان دعوت نمی‌کردیم.

شیبانی عضو دیگر شورای شهر تهران در رابطه با ساماندهی بافتهای فرسوده در تهران گفت: پیشنهاد می‌کنم پیش از آنکه این افراد را از خانه‌هایشان خارج کنیم ساختمان‌های مقاومی ساخته و آن را به این مکان‌ها منتقل کرده و سپس به نوسازی بافتهای فرسوده بپردازیم.

درویش‌زاده رئیس سازمان نوسازی شهر تهران نیز در این جلسه با اشاره به سخنان اعضا در رابطه با گزارش قبلی سازمان نوسازی گفت: از سال 80 تا کنون 517 هکتار بافت فرسوده جدید شناسایی شده است.

وی در پاسخ به پرسش طلایی مبنی بر این که چرا در برخی از محلات یک خانه جزو بافت فرسوده محسوب می‌شود و خانه دیگر نه، گفت: براساس تعریف ما از بلوک بافت فرسوده اگر 50 به اضافه یک درصد خانه‌های یک بلوک فرسوده باشند کلیه پلاک‌های آن بافت فرسوده و در غیر این صورت خانه‌های فرسوده شناسایی می‌شوند.

شکیب در انتقاد از نحوه گزارش درویش‌زاده گفت: به زبان ساده برای ما توضیح دهید 400 میلیارد تومان پولی که از طریق انتشار اوراق مشارکت دریافت کرده‌اید تبدیل به چه شده است. 850 واحد مسکونی و هزار و 500 واحد تجاری به چنین اعتباری نیاز ندارد. این روند مانند این می‌ماند که پسربچه‌ای برای خرید کاسه ماست هم پول توجیبی داشته باشد و هم هزینه ماست را بگیرد اما با کاسه نیمه خالی بازگردد. بانی پول می‌توانستیم 5 هزار واحد مسکونی بسازیم زیرا براساس محاسبات ما تنها 120 میلیارد تومان برای این حجم ساخت و ساز لازم است.

درویش زاده در این رابطه توضیح داد: ما بعد از گذشت سه سال توانستیم 8 هکتار زمین را تملک کنیم که ساخت و ساز بخشی از آن آغاز شده است و براساس برنامه ریزی ها 370 هزار متر نیز جلوتر از برنامه هستیم.

چمران رئیس شورای شهر تهران نیز تاکید کرد: تصویب بخشودگی 100درصدی عوارض بافت‌های فرسوده سبب افزایش مراجعه مردم برای دریافت پروانه ساخت شده است و این به مدیریت شرکت های نوسازی ربطی ندارد.