به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری تحت مدیریت علی اکبر جوانفکر روز گذشته و در جریان برکناری استعفا گونه وزیر اطلاعات و ابقای وی از سوی مقام معظم رهبری ، با نسبت دادن اتهاماتی به رسانه های دیگر ، خبری را تحت عنوان " شایعه، سانسور و ادعاهای خلاف واقع، ارکان سناریوی تازه علیه دولت" منتشر کرد.



این خبرگزاری در این خبر آورد: "برخی از خبرگزاری های داخلی تحت انقیاد یک جریان خاص سیاسی با حذف خبر استعفای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و قبول آن از سوی رئیس جمهور،بدون استناد به هیچ منبع مشخصی مدعی شدند که مقام معظم رهبری با کناره گیری مصلحی مخالفت کرده‌اند".



در ادامه می خوانیم: "عوامل پشت پرده این ماجرا که مدیریت فضای رسانه ای را تحت کنترل خود دارند، به صورت فراگیری در محافل رسانه ای شایع کرده اند که نظر مخالف مقام معظم رهبری درخصوص کناره گیری آقای مصلحی به رئیس جمهور ابلاغ شده است".



خبرگزاری دولت در انکار خبر مهم ابقای وزیر اطلاعات با حکم رهبری افزود : "خبرگزاری های فارس، مهر و ایسنا ساعتی پس از انتشار خبرهای مربوط به قبول استعفای مصلحی از سوی رئیس جمهوری محترم، اقدام به حذف این خبر کردند و ساعتی بعد بدون آنکه منبع مشخصی را مستند خبر جدید خود قرار دهند، مدعی شدند که مصلحی در پست وزارت اطلاعات باقی خواهد ماند".



خبرگزاری دولت در این مطلب که هنوز در خروجی آن موجود است ، مدعی شده که " هر چند ابعاد این ماجرا هنوز روشن نیست، اما آشکارا چنین به نظر می رسد که سناریوی تازه ای برای وانمود سازی اختلاف نظر میان رئیس جمهور با رهبر فرزانه انقلاب درحال شکل گیری است ".



خبرگزاری تحت مدیریت جوانفکر در پایان مدعی شده است که این خبرگزاری " ضمن تاکید بر تبعیت محض از اوامر و دستورات رهبر معظم انقلاب، تلاش خواهد کرد تا عوامل فعال در پشت این ماجرا را شناسایی و آنها را به مردم معرفی کند".



جوانفکر همچنین در مطلب مشابهی در وبلاگ خود اقدام رسانه های منتشر کننده خبر ابقای وزیر را دروغ پرداز و اقتدارگرا خواند که " قصد دارند از رهگذر دروغ پردازی هماهنگ و یکپارچه ، رهبر معظم انقلاب را در مقابل یک خبر خلاف واقع اما منتسب به ایشان قرار دهند تا به زعم آنها معظم له مجبور به سکوت شوند".

واکنش دیگر رسانه ها به اتهام های جوانفکر



در پی انتشار گسترده خبر ابقای وزیر اطلاعات از سوی رهبر انقلاب در پایگاه های خبری و مطبوعات ، رسانه های مختلف سکوت در برابر ادعاهای جوانفکر در این زمینه را جایز ندانسته و پاسخ وی را به انحای مختلف داده اند.



حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در این روزنامه در خصوص بازتاب رسانه ای خبر قبول استعفای حیدر مصلحی و ابقا مجدد وی از سوی مقام معظم رهبری، به شدت از باند انحرافی دولت که تیم رسانه ای دولت را قبضه کرده اند انتقاد کرده و پشت پرده فعالیت این تیم در جریان اتفاق فوق را فاش کرده است.



این یادداشت در حالی منتشر شد که چندی پیش نیز کیهان در تحلیلی حرکت تیم اسفندیار رحیم مشایی برای تصرف رسانه های دولت را کودتا عنوان کرده بود.



خبرگزاری فارس نیز با انتشار کاریکاتوری در خروجی این خبرگزاری به اتهامات جوانفکر پاسخ داد.



در کنار خبرگزاری فارس پایگاه های خبری نظیر تابناک، خبرآن لاین، فردانیوز، جهان نیوز، الف، رجانیوز و عصر ایران نیز در فضای مجازی به این موضع خبرگزاری رسمی دولت واکنش نشان دادند.

پایگاه اطلاع رسانی رجانیوز نیز طی مطلبی تحت عنوان تکرار سناریوی تشکیک در نظر صریح رهبر انقلاب؛ این‌بار در مورد ابقای وزیر اطلاعات به تقبیح این اقدام مبادرت کرده است.



پایگاه اطلاع رسانی جهان نیوز نیز در دو عنوان مطلب جدا گانه تحت عناوین "ایرنا مجددا دستور رهبری را مولوی و ارشادی کرد " و" ایرنا چه خبر است؟ اعتراض خبرنگاران ایرنا به رفتار غیرحرفه ای و غیراخلاقی مدیران!"به این موضوع پرداخت.



پایگاه اطلاع رسانی الف نیز با خبری تحت عنوان " دومین بی اعتنائی تاریخی به یک حکم حکومتی" به شدت از این اقدام جوانفکر انتقاد کرد.



اما در نقطه اوج این واکنش ها هک وبلاگ شخصی جوانفکر قرار داشت که هک کنندگان دلیل این کار را تعارض جدی جوانفکر با دولت احمدی نژاد خواندند و از جوانفکر و مشائی و بقائی خواستند که رئیس جمهور را رها کنند تا در معرض انتقاد حامیانش قرار نگیرد.

