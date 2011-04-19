2000 نفر از شهرستان آبیک به مناطق عملیاتی اعزام شدند

سرهنگ اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر درقزوین اظهارداشت: حرکت ارزشمند کاروان راهیان نور فرهنگ شهادت و ایثار را به نسلهای جوان منتقل می کند و از فعالیتهای خوب سپاه در سالهای اخیر بوده است.

وی با اشاره به اهمیت آشنایی با فضایی جبهه و جنگ و جایگاه راهیان نور در مواجه با جنگ نرم دشمنان افزود: وقتی در هشت سال دفاع مقدس توانستیم در برابر دشمن تا دندان مسلح ایستادگی کنیم امروز نیز با اتکا به خداوند و توسل به ائمه معصومین و پیروی از ولایت فقیه می توانیم مقتدرتر از گذشته در جنگ نرم نیز پیروز شویم و راه اندازی کاروانهای راهیان نور به عنوان یک کار فرهنگی اگر در نسلهای جوان نهادینه شود بطور حتم مقابله با هر نوع توطئه دشمن را آسان تر خواهد کرد.

سرهنگ اسفندیاری خاطرنشان کرد: بدلیل کمبود امکانات امسال زائران راهیان نور آبیک در یک مدرسه مستقر شدند اما میزان استقبال شرکت کنندگان و علاقمندان نسبت به سال گذشته بسیار چشمگیر بود و30 درصد رشد داشت.

وی حضور جوانان در مناطق عملیاتی را در تقویت روحیه معنوی و دینی و آشنایی با ارزشهای اسلامی و دفاع مقدس مهم ارزیابی کرد.

