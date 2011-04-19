منطقه آزاد انزلی در توسعه گردشگری دریایی رتبه برتر را کسب کرد

امین افقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای مراسم تجلیل از خادمان سفرهای نوروزی سال جاری کشور از "علیرضا بهمنی" رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این سازمان تقدیر بعمل آمد.

وی اظهارداشت: این تقدیر به دلیل کسب رتبه برتر در توسعه گردشگری دریایی در این منطقه طی تعطیلات نوروزی سال جاری به این سازمان اعطاء شد.

این مسئول گفت: در بخشی از این لوح تقدیر از تلاش های بی شائبه و صادقانه "علیرضا بهمنی" در راستای تحقق برنامه های نوروزی ستاد دائمی تسهیلات سفر سال 1390 که نشاط اجتماعی هموطنان عزیز و شکوفایی صنعت گردشگری را در پی داشته تشکر و قدردانی به عمل آمده است.

وی ادامه داد: طی تعطیلات نوروز سال 90 منطقه آزاد انزلی با حضور حدود یک میلیون و چهارصد هزار گردشگر و افزایش رشد 85 درصدی نسبت به نوروز 89 از بیشترین میزان رشد گردشگر ورودی در میان مناطق آزاد کشور برخوردار بود و با تنوع بخشی به خدمات و تسهیلات ارئه شده به مسافران تعطیلات نوروزی پرنشاطی را برای مسافران ورودی به محدوده این منطقه فرآهم ساخت.