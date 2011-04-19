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۳۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۰۷

در نوروز 90/

منطقه آزاد انزلی در توسعه گردشگری دریایی رتبه برتر را کسب کرد

منطقه آزاد انزلی در توسعه گردشگری دریایی رتبه برتر را کسب کرد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیریت امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی از کسب رتبه برتر منطقه آزاد انزلی در توسعه گردشگری دریایی کشور در نوروز 90 خبر داد.

امین افقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای مراسم تجلیل از خادمان سفرهای نوروزی سال جاری کشور از "علیرضا بهمنی" رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این سازمان تقدیر بعمل آمد.
 
وی اظهارداشت: این تقدیر به دلیل کسب رتبه برتر در توسعه گردشگری دریایی در این منطقه طی تعطیلات نوروزی سال جاری به این سازمان اعطاء شد.
 
این مسئول گفت: در بخشی از این لوح تقدیر از تلاش های بی شائبه و صادقانه "علیرضا بهمنی" در راستای تحقق برنامه های نوروزی ستاد دائمی تسهیلات سفر سال 1390 که نشاط اجتماعی هموطنان عزیز و شکوفایی صنعت گردشگری را در پی داشته تشکر و قدردانی به عمل آمده است.
 
وی ادامه داد: طی تعطیلات نوروز سال 90  منطقه آزاد انزلی با حضور حدود یک میلیون و چهارصد هزار گردشگر و افزایش رشد 85 درصدی نسبت به نوروز 89 از بیشترین میزان رشد گردشگر ورودی در میان مناطق آزاد کشور برخوردار بود و با تنوع بخشی به خدمات و تسهیلات ارئه شده به مسافران تعطیلات نوروزی پرنشاطی را برای مسافران ورودی به محدوده این منطقه فرآهم ساخت.
کد مطلب 1292736

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