جشن خانه موسیقی امسال متفاوت برگزار می شود

حمید رضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف برنامه ریزی فعالیت های این نهاد صنفی به خبرنگار مهر، گفت : ما در نظر داریم که درسال جاری علاوه بر برگزاری کنسرت های متعدد توسط این نهاد صنفی ؛ برگزاری جشن خانه موسیقی را به شکل جشنواره برگزار کنیم به این معنا که از گروه های متعدد و متنوع در حوزه های مختلف موسیقی دعوت به عمل می آوریم تا طی چند روز کنسرت های خوب و متنوع اجرا کنند.

مدیرعامل خانه موسیقی در ادامه افزود : یکی دیگر از برنامه هایی که به مجموع فعالیت های خانه موسیقی اضافه شده است برگزاری نمایشگاه های تک موضوعی به منظور معرفی محصولات موسیقی است به این معنا که برای آشنایی مخاطب با سازهای مختلف و با توجه به مناسبت های متفاوت نمایشگاه هایی برای نشان دادن سازهای موسیقی ایرانی و همچنین نقش هریک از آنها برگزار می کنیم و در ادامه قرار است محصولات این هنر مانند آلبوم ، کتابهای موسیقی و همچنین پژوهشهایی که درحوزه های مختلف هنر موسیقی موجود است را به طور گسترده در اختیار مخاطب بگذاریم.

وی در ادامه افزود: برگزاری کنسرت های پژوهشی در حوزه موسیقی نواحی و برپایی جلسات پژوهشی در سایر حوزه های هنر موسیقی از دیگر برنامه هایی است که در مجموع فعالیت های خانه موسیقی قرار گرفته است.

حمیدرضا نوربخش عضو شورای فنی ارکستر رودکی در پایان صحبت های خود تشکیل این ارکستر را مثبت ارزیابی کرد و گفت : ارکستر تازه تاسیس رودکی با پشتوانه محکم بنیاد رودکی و انگیزه شخصی حسین پارسایی مدیرعامل این بنیاد تشکیل شده است و اجرای آثاری از آهنگسازان ایرانی را در برنامه های خود دارد از همین رو به نظر می رسد ارکستر رودکی در صورت داشتن رپرتوار خوب و متنوع و همچنین اجراهای متعدد می تواند به نتایج مطلوبی دست یابد.