تهمینه دانیالی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: هرساله هنرمندان و صنعتگران بسیاری چشم انتظار فرارسیدن روز جهانی صنایع دستی در 20 خرداد ماه هستند و روز جهانی صنایع‌دستی رویدادی بزرگ در تقویم کشور به شمار می‌آید.

وی اظهار داشت: معاونت صنایع‌دستی در نظر دارد امسال در 20 خرداد با برپایی نخستین نمایشگاه بین‌المللی صنایع‌دستی، در مصلا تهران متفاوت‌تر از سالهای قبل عمل کند و این روز را ارج گذاری کند.

معاون صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به اینکه در سالهای گذشته معاونت های صنایع دستی در استان های سراسر کشور همزمان با روز جهانی صنایع دستی نمایشگاهی از اثار هنرمندان و صنعتگران استان خود را در معرض دید علاقمندان قرار می دادند، خاطرنشان کرد: در سال گذشته نیز نمایشگاه‌هایی از دستاوردهای هنرمندان شاخص در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی و کاروانسرای خانات در 20 خرداد ماه برگزار شد.

وی بیان داشت: برنامه‌ریزی برای حضور هنرمندان کشورهای شرکت کننده در جشن جهانی نوروز در نمایشگاه روز جهانی صنایع‌دستی از زمان برگزاری جشن نوروز آغاز شده است.



دانیالی افزود: نمایندگانی از کشورهای ترکمنستان، پاکستان، هندوستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکیه، عراق، آذربایجان و گرجستان در جشن جهانی نوروز 90 حضور داشتند.

وی اضافه کرد: برنامه هایی برای حضور اعضای شورای جهانی صنایع‌دستی در نخستین نمایشگاه بین المللی بزرگداشت روز جهانی صنایع‌دستی در دست اقدام است.



معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور ادامه داد: این نمایشگاه در فضای پنج هزار متر مربع در مصلای تهران از تاریخ 17 تا 24 خرداد ماه سال جاری برپا می شود.