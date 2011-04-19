رشد 44 درصدی صدور پروانه بهره برداری معادن در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی مسافری ظهر سه شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در سال گذشته 65 فقره پروانه بهره برداری معدنی صادر شده است که این تعداد نسبت به مدت مشابه آن در سال 88، 44 درصد رشد داشته است .

مسافری افزود: در سال 88، 45 فقره پروانه بهره برداری صادر شده بود و این رقم در سال 89 به 65 فقره رسید .

وی با اعلام اینکه صدور این تعداد پروانه بهره برداری در کارنامه عملکرد این سازمان برای سومین سال متوالی بی سابقه بوده، افزود: تعداد پروانه های صادره مورد ذکر شامل مجوزهای برداشت صادر شده برای طرح های عمرانی نیست.

ابطال پروانه های اکتشافی در سال 89 رشد منفی داشت

رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی همچنین درباره تعداد پروانه های اکتشاف ابطال شده در سال 89 اظهار داشت: در سال 89، 31 مورد پروانه اکتشافی ابطال شده است که نسبت به سال قبل رشد منفی 53 درصدی را نشان می دهد .

مسافری خاطرنشان کرد: رشد منفی ابطال پروانه های اکتشافی حاصل اقدامات انجام یافته در حذف موارد زاید اداری و روان سازی امور و توجیه متقاضیان در خصوص رعایت مهلت های قانونی حاصل شده است .

وی ادامه داد: در فضای صنعت و معدن استان ظرفیت‌های بسیار خوبی فراهم است که پر کردن آن به از بین رفتن بیکاری نه تنها در استان بلکه در شمال غرب کشور منجر می‌شود .