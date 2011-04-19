میزان بارندگی در استان زنجان 28 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جعفر فهیمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: آمارهای بدست آمده از ایستگاه های مبنا میزان بارندگی در شش ماهه اول سال آبی 90-89 و مقایسه با بارندگی مشابه سال آبی 89-88 ، 23 درصد کاهش و نسبت به دوره آماری دراز مدت 28 درصد کاهش یافته است.

وی میزان بارندگی شش ماهه اول سال آبی 90-89 را در حوزه عمل شرکت 138.1میلی متر اعلام کرد و ادامه داد : با توجه به وضعیت جوی و کاهش بارندگیها نسبت به دراز مدت از عموم مردم استان خواست از هم اکنون با برنامه ریزی دقیق در مصرف آب در بخشهای مختلف از قبیل آب کشاورزی ، شرب ، خدمات و صنعت صرفه جویی کرده و از این منابع حیاتی با استفاده بهینه و رعایت الگوی مصرف کمبود آب در استان را جبران کنیم.

فهیمی متوسط میزان بارندگی20 روزاول فروردین سالجاری را30.4 میلی متراعلام کرد وافزود: این میزان بارندگی در 20 روز اول فروردین سال89 معادل 54 میلیمتر بوده که این رقم نسبت به سال گذشته 44 درصد کاهش نشان می دهد .



