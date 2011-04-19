به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهدی سنایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تذکر شفاهی خود در صحن علنی روز سه شنبه مجلس با اشاره به تحولات منطقه گفت: طبیعتا از دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ایران انتظارات زیادی وجود دارد که البته جلسات متعددی با دوستان وزارت امور خارجه داشتیم و انصافا این افراد پیگیر و در حال فعالیت جدی هستند.

وی همچنین با بیان اینکه از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی چند تن از نمایندگان به دیدار رئیس ‌جمهور رفتند، گفت: در مجموع انتظار فعالیت و نقش ‌آفرینی بیشتری از سوی دستگاه دیپلماسی کشور در زمینه مسائل منطقه و حضور موثرتر‌ وجود دارد.

سنایی ادامه داد: با توجه به سئوالات متعددی که وجود دارد ، پیشنهادی می‌کنم مجلس شورای اسلامی با حضور دست ‌اندرکاران سیاست خارجی در بخش‌های مختلف جلسه‌ای غیرعلنی داشته باشند و گزارش دقیقی از روند تحولات داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از تذکر خود درخصوص عملکرد دیوان محاسبات کشور گفت: این دیوان عملا بخشی از مجلس شورای اسلامی است و براساس اصل 54 و 55 قانون اساسی نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌ها بر عهده دیوان محاسبات است و سالانه باید گزارش تفریغ ارائه کند.

نماینده مردم نهاوند در مجلس گفت: تذکر من به فعالیت استانی و عملکرد دفاتر دیوان محاسبات در استانهاست، زیرا بخشی از بودجه کشور بودجه استانی است و بخشی از عملکردها در استان‌ها اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات در استان‌ها واقعا بازوی نظارتی مجلس نیستند و نمایندگان از طریق دفاتر این دیوان نمی‌توانند نظارت قانونی خود را اعمال کنند.

سنایی با پیشنهاد اینکه دیوان محاسبات از طریق دفاتر خود در استان‌ها گزارش تفریغ بودجه را ارائه کند ، تصریح کرد: دیوان محاسبات از این طریق به عنوان بازوی نظارتی مجلس نقش خود را به صورت پررنگ ایفا کند.

ابوترابی‌ فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکرات سنایی اعلام کرد که برگزاری نشست با مسئولان وزارت امور خارجه با نمایندگان مجلس در دستور کار مجلس و هیئت رئیسه مجلس قرار دارد .

وی همچنین درباره تذکر دیگر سنایی نیز گفت: ارائه گزارش بودجه استانی در دستور کار دیوان محاسبات قرار دارد تا این گزارش را در اختیار نمایندگان قرار دهد.