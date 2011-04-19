به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش کودک "رویای باغ سحر آمیز" به کارگردانی محمود اکبرشاهی داستان پسری گمشده در یک جزیره است که این جزیره بوسیله علفهای هرز در معرض خشکسالی بوده و به وسیله یک پرتغال و آناناس به جنگ علفهای هرزمی رود و ....

"رویای باغ سحر آمیز " در دو سانس 9:30 و 10:30 صبح ویژه مدارس و مهد کودک‌ها، اردیبهشت ماه در سالن آمفی تئاتر فرهنگ سرای ارسباران روی صحنه می‌رود.

علاقمندان به منظور ثبت نام و رزور نمایش می‌توانند به واحد نمایش فرهنگ سرای ارسباران واقع درخیابان شریعتی، بالاتر از پل سید خندان،خیابان جلفا مراجعه و یا باشماره تلفن 22886914 تماس بگیرند.

