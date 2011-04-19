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۳۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۵۲

"رویای باغ سحر آمیز" روی صحنه می‌رود

"رویای باغ سحر آمیز" روی صحنه می‌رود

فرهنگ سرای ارسباران اقدام به اجرای نمایش کودک "رویای باغ سحر آمیز " به نویسندگی و کارگردانی محمود اکبر شاهی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش کودک "رویای باغ  سحر آمیز" به کارگردانی محمود اکبرشاهی داستان پسری گمشده در یک جزیره است که این جزیره  بوسیله علفهای هرز در معرض  خشکسالی بوده و به وسیله یک پرتغال و آناناس به جنگ علفهای هرزمی رود و ....

"رویای باغ سحر آمیز " در دو سانس 9:30 و 10:30 صبح ویژه مدارس و مهد کودک‌ها، اردیبهشت ماه در سالن آمفی تئاتر  فرهنگ سرای ارسباران روی صحنه می‌رود.

علاقمندان به منظور ثبت نام و رزور نمایش می‌توانند به واحد  نمایش فرهنگ سرای ارسباران واقع درخیابان شریعتی، بالاتر از پل سید خندان،خیابان جلفا مراجعه و یا باشماره تلفن 22886914 تماس بگیرند.
 

کد مطلب 1292784

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