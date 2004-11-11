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۲۱ آبان ۱۳۸۳، ۱۴:۲۱

گردهمايي " نقش زنان در خانواده و جامعه در پرتو قرآن " برگزار شد

گردهمايي" نقش زنان در خانواده و جامعه در پرتو قرآن " با حضور جمع كثيري از صاحب نظران و پژوهشگران اسلامي روز سه شنبه در محل تالار امام خميني (ره) رايزني كشورمان در دمشق برگزار شد .

به گزارش گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از  سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي،  خانم " لمي قشلق" از پژوهشگران سوري در سخناني نقش زن در جامعه را با توجه به اين كه حدود نيمي از نيروي آن راتشكيل مي دهد و نيز جايگاه حساس و تعيين كننده اي كه در سرنوشت جامعه دارد ، مهم ارزيابي كرد .

وي با اشاره به تعبير قرآن كريم كه زن را مايه آرامش فضاي خانواده ومايه خوشبختي و سعادت همسر و اعضاء خانواده مي داند ، گفت : زن به مانند خلباني است كه مي كوشد تا خانواده را در مسير درست و به سوي خير و كمال رهنمود كند .

حجت الاسلام  سيد عبدالله نظام از انديشمندان و صاحب نظران سوري نيز با برشمردن نارسايي و كمبود عنايت تاريخي به حقوق زنان در مجامع مختلف ، از توجه خاص اسلام به ارزش زن ياد كرد .

خانم "حنان لحام" از كارشناسان مسائل زن در سوريه نيز با تأكيد بر نقش بسيار مهم زن در خانواده و جامعه ، مسئله حقوق زن در اسلام را در ارتباط با چگونگي اجراي قوانين اسلامي و مجريان آن مورد توجه قرار داد .

اين گردهمايي با برگزاري جلسه پرسش و پاسخ با حضور سخنرانان و حاضران پايان يافت .

کد مطلب 129279

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