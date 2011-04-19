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۳۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۵۴

از سوی معاون رئیس جمهور ؛

بخشنامه تعیین ساعات کار در تهران ابلاغ شد

بخشنامه تعیین ساعات کار در تهران ابلاغ شد

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ساعات کار کارکنان همه دستگاههای اجرایی مستقر در کلانشهر تهران را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در بخشنامه‌ای اعلام کرد: نظر به نتایج مثبت حاصله از اعمال سیاست‌های کاهش تردد وسایط نقلیه و به تبع آن کاهش آلودگی هوای تهران و تدام این رویه در جهت تضمین بهداشت و سلامتی شهروندان ساکن در کلانشهر تهران ساعات کار کارکنان همه دستگاههای اجرایی مستقر در کلانشهر تهران تا اطلاع‌ ثانوی با رعایت نکات زیر از ساعت 8 صبح تا 14:30 تعیین می شود.

فروزنده در این بخشنامه تأکید کرده است حتی‌الامکان در ساعات کاری تعیین شده، از برگزاری همایش ها و جلسات غیرضرور به منظور اجرای مأموریت‌های محوله و پاسخگویی به امور ارباب رجوع، جلوگیری شود.

همچنین امور اجرایی از طریق پیش خوان هر دستگاه و خدمات الکترونیک بدون وقفه به مردم و ارباب رجوع با سرعت و دقت ارائه شود.

فروزنده تاکید کرد، مشاغل و فعالیت‌های قابل دور کاری، ترجیحاً دورکار شوند و دستگاهها موظفند به تعهد خود درخصوص دورکاری اقدام و نتیجه را به این معاونت گزارش کنند.

در این بخشنامه همچنین آمده است با توجه به کاهش ساعات کاری روزانه و فقدان توجیه ارائه وعده غذا، توزیع و ارائه غذای روزانه ممنوع می باشد.

ساعات کار روزانه کارکنان بانکها، مراکز نظامی و انتظامی همچنین مراکز آموزشی و بهداشتی و درمانی و نیز خدماتی که به صورت نوبتی و شیفتی انجام می‌پذیرد، وفق مقررات مربوطه خواهد بود.

گفتنی است روز گذشته سازمان بازرسی کل کشور خواستار بازگرداندن ساعات کار کارکنان دولت به وضعیت قبل از آلودگی هوا شده و پور محمدی رئیس این سازمان اعلام کرده بود که از دیوان عدالت اداری خواسته است مصوبه  دولت برای تغییر ساعت کار ادارات دولتی را لغو کند.

کد مطلب 1292799

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