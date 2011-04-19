خانه نجوم در شهرکرد ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، 12 مصوبه ظهر روز سه شنبه برای حل مشکلات شهرستان شهرکرد و همچنین توسعه این شهرستان در جلسه استاندار با مسئولان اجرایی شهرستان شهرکرد تصویب شد.

مهمترین این مصوبات حل مسئله ترمینال شرق، عقب نشینی دیوار دانشگاه شهرکرد، طرح جامع برای تپه نور الشهدا، بازگشایی خیابان آیت الله کاشانی به میدان میوه و تره بار، فضای سبز شهرکرد تا فرخ شهر، ساخت خانه نجوم، منطقه فناوران و مسکن مهر کمربندی 15 خرداد می باشد.

استاندار چهار محال و بختیاری در این جلسه اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرستان شهرکرد مرکز استان و نمای استان است باید در توسعه این شهر کوشاتر باشیم.

علی اصغر عنابستانی افزود: بخش عمده مشکلات با اجرایی شدن این مصوبات حل می شودومهمترین مشکل اصلی در شهرستان شهرکرد بحث تعامل بین بخشی است.

وی کرد: مدیریت شهری کلیه شهرهای استان به خوبی صورت گیرد تا مسائل و مشکلات به سرعت حل شود.