به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله سالم البدری امروز در جمع خبرنگاران از سونامی و زلزله در ژاپن بحران و قیامهای مردمی در شمال آفریقا و خلیج فارس و کاهش تولید نفت لیبی به عنوان مهمترین چالشهای پیش روی بازار جهانی نفت عنوان کرد و گفت: افزایش قیامهای مردمی در لیبی منجر به محو شدن تولید نفت این کشور عضو اوپک و در نهایت کاهش درصد تولیدات پالایشگاههای نفت جهان و افزایش قیمت جهانی نفت شده است.
دبیرکل اوپک با اعلام اینکه هم اکنون هیچ کمبود نفتی در بازار جهانی نفت وجود ندارد، تصریح کرد: میزان حجم ذخایر جهانی نفت و فرآوردههای نفتی در کشورهای مختلف جهان افزایش یافته و به 58 روز رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه در بازار یک ریسک جدید به دنبال ناآرامیها در کشورهای شمال آفریقا و خلیج فارس به وجود آمده است، اظهار داشت: در شرایط فعلی بازار جهانی نفت دچار یک اغراق شده به طوری که شاهد نوسانهای 20 دلاری در قیمت جهانی نفت هستیم.
وی با یادآوری اینکه پس از وقوع بحران در لیبی در مدت چند روز کمبود نفت در بازار توسط کشورهای عضو اوپک جبران شد از افزایش مالیاتهای نفتی در کشورهای عضو گروه 8 به عنوان یکی دیگر از چالشهای بازار جهانی نفت یاد کرد.
البدری با تاکید بر اینکه هم اکنون شرایط بازار جهانی نفت آرام به نظر میرسد، افزود: کشورهای عضو اوپک ظرفیت مازاد نفت خود را به بازار عرضه کرده و مشکلی در تامین نفت کشورهای بزرگ مصرف کننده وجود ندارد.
وی با اشاره به برگزاری اجلاس عادی اوپک در ماه ژوئن سال جاری میلادی، تاکید کرد: این احتمال وجود دارد که در این اجلاس پس از برسی عرضه و تقاضا در بازار جهانی تصمیمات جدیدی گرفته شود.
دبیر کل اوپک همچنین میزان فعلی تولید نفت این سازمان را حدود 3/29 میلیون بشکه در روز اعلام کرد و ادامه داد : با این میزان تولید نباید نگرانی از وضعیت عرضه جهانی نفت وجود داشته باشد.
البدری همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر ارایه پیشنهادهایی از سوی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران به رئیس اوپک به این سازمان توضیح داد: تا کنون وی پیشنهادهای شخصی و فردی درباره وضعیت اقتصاد جهانی، بالا بودن میزان مالیات در برخی از کشورها و پیشنهادهای مختلفی ارایه کرده اما این نظرات تا کنون به صورت رسمی به دبیرخانه سازمان اوپک ارایه نشده است.
قیمت نفت به کمتر از 100 دلار کاهش نمییابد
دبیرکل اوپک همچنین با تکید بر اینکه اوپک به هیچ عنوان تعیین کننده قیمت جهانی نفت نیست و قیمتی را تعیین نمیکند، گفت: در بخش پژوهشی اوپک وضعیت قیمتهای جهانی نفت عرضه و تقاضا و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف بررسی شده است اما هیچگاه بررسیای برای تعیین قیمت نفت انجام نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه ریسک 20 تا 50 دلاری در بازار جهانی نفت وجود دارد، افزود: در مجموع پیش بینی می شود تا سال 2012 میلادی قیمت جهانی نفت به کمتر از 100 دلار در هر بشکه کاهش ن یابد.
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