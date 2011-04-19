به گزارش خبرگزاری مهر از بندرعباس، مجتمع کشتی سازی ایزوایکو مکان مناسبی در راستای تعمیرات انواع شناورها تا ظرفیت 80 هزار تن است که با وجود عملکرد مناسب در سالهای گذشته کمتر مورد توجه شرکت‌های کشتیرانی داخلی قرار گرفته و به ناچار ایزوایکو تمرکز خود را در تعمیرات بر شناورهای خارجی متمرکز کرده بود، که تعمیر 18 فروند شناور خارجی در سال 1388 مؤید این امر است.

با توجه به تحریم اقتصادی، بازار خارجی نیز دستخوش تغییرات شد که گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در آغاز سال 1390 با اعزام سه شناور بزرگ عملا پشتیبانی خود از این صنعت ثابت کرد.

کشتی چند منظوره abba که دارای 170 متر طول، 25.5 متر عرض و تناژ 24 هزار تن است در اواسط اسفند گذشته از آب گرفته شد و پس از انجام تعمیرات زیرآبی هم اکنون در کنار اسکله قرار دارد و پس از تعمیرات تا هفته دوم اردیبهشت ماه تحویل خواهد شد.

همچنین کشتی فله بر amitees نیز با 180 متر طول، 28.4 متر عرض و تناژ 36 هزار تن در اوایل فروردین امسال از آب گرفته و تا پایان فروردین تعمیرات آن به پایان خواهد رسید.

کشتی حمل مواد سوختی emma با 180 متر طول، 31.33 متر عرض و تناژ 41 هزار و 500 تن بعد از شناور abba از آب گرفته خواهد شد و تعمیرات اساسی آن در مدت 40 روز به اتمام خواهد رسید.

تعمیر سه فروند شناور بزرگ با کاربری‌های متفاوت در کمتر از دو ماه نشان از توان بالای ایزوایکو در تعمیرات شناورهای متفاوت دارد و امید است این روند ادامه داشته و سایر خطوط کشتیرانی نیز نیم نگاهی به این مجتمع عظیم در راستای ساخت و تعمیر شناورهای خود داشته باشند.