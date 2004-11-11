امكان گفت و گوي اسلام و اروپا مورد بررسي قرار مي گيرد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، اين همايش فرصتي فراهم كرده تا به سوالي كه همواره در ذهن بسياري از افراد بوده پاسخ داده شود. در اروپايي كه همواره در حال تغيير است و چالش هايي كه تمام دنيا با آن رو به رو است چنين سوالي به نظر مهم رسيده و پاسخ به آن نيز از اهميت به سزايي برخوردار است.

اين همايش به صورت يك سخنراني عمومي توسط " دانيل مديگان" برگزار مي شود. وي استاد تدريس مطالعات اسلامي و رئيس موسسه مطالعات ديني و فرهنگي در دانشگاه گريگوري در رم است.



"مديگان" مطالعات اسلامي خود را در قاهره آغاز كرد و مدرك دكتراي خود را از دانشگاه كلمبيا نيويورك دريافت كرد و مدتي را نيز در آن دانشگاه به تدريس پرداخت. "مديگان" در سال 1992 تا 1993 عضو مركز مطالعات اديان دنيا در دانشگاه هاروارد بود و در دانشكده الهيات ملبورن و دانشكده الهيات آنكارا نيز به تدريس پرداخت.

او تا كنون مقالات و كتابهايي متعدي به چاپ رسانده كه در آن ميان مي توان به مقاله دايرة المعارف قرآن( انتشارات بريل، 2001) و كتاب " قرآن تصوير خود: نوشتن و اعتبار در متون اسلامي( انتشارات دانشگاه بيرينستون،2001) اشاره كرد.



" دانيل مديگان" فردا در دانشگاه مالت براي دانشجويان درباره " آيا موضوع گفت و گو را مي توان انتخاب كرد؟" سخنراني مي كند.

