نخستین بیمارستان بازفت ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شهرکرد، فرماندار شهرستان کوهرنگ اظهار داشت: این بیمارستان 10 تخت خوابی در زمینی به مساحت 12 هزار متر مربع برای خدمات ‎رسانی بهتر به مردم با مشارکت بخش خصوصی و افزون بر هشت میلیارد ریال اعتبار تا دو سال احداث می شود.

ستار خیری به عشایری بودن بخش بازفت اشاره و تأکید کرد: خدمات رسانی به عشایر و توجه به امکانات درمانی و بهداشتی این قشر می تواند گامی مؤثر در راستای تکریم این قشر محروم و زحمت کش باشد.

وی در ادامه معدوم سازی سگ های ولگرد شهرستان کوهرنگ را ضروری دانست و افزود: با توجه به عشایری بودن این شهرستان و وجود افزون بر 350 زیستگاه عشایری و وجود علائم هاری در مناطقی از کوهرنگ، معدوم سازی سگ های ولگرد ضرورت دارد.

خیری اعتبار لازم برای اجرای این طرح را بیش از 400 میلیون ریال دانست.

فرماندار شهرستان کوهرنگ همکاری مردم، شوراهای اسلامی و دهیاران را در راستای اطلاع رسانی آموزشی برای پیشگیری از بیماری هاری لازم دانست و تصریح کرد: مردم باید هر نوع گزیدگی حیوانی را به مراکز بهداشتی و درمانی اطلاع دهند.

وی بستن قلاده به سگهای خانگی و واکسینه کردن آنها را از دیگر برنامه های کمیته سلامت شهرستان کوهرنگ برشمرد و گفت: با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته واکسینه کردن دو هزار قلاده سگ خانگی این شهرستان طی سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.

خیری خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون علائم هاری انسانی در این شهرستان مشاهده نشده است.