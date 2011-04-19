پیروان ادیان الهی نباید به مقدسات همدیگر اهانت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، پرفسور نابیریتا کاواوارا قبل از ظهر سه‌شنبه در نشست مشترکی با محققان و اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: اگر ما تحت هر شرایطی به مقدسات دیگران اهانت کردیم در مقابل به ما نیز توهین خواهد شد.



وی افزود: برای کاهش اختلاف میان ادیان و رفع خشونت و آلام بشری، همکاری عالمان و اندیشمندان ادیان بزرگی مانند اسلام و بودیسم می تواند تاثیرگذار باشند.



وی اظهار داشت: ما پیروان ادیان در کوتاه مدت باید کارهای بزرگی برای بشریت انجام دهیم و برای این رسالت حساس، مسلمان و بودایی نمی توانند از همدیگر فاصله بگیرند.



رئیس گروه مطالعات بودایی و پالی خاطرنشان کرد: بودا به ما آموزش داده است که به دیگران احترام بگذاریم تا آنها نیز در مقابل به ما احترام بگذارند و قطعا اگر ما به دیگران اهانت کردیم در مقابل به ما هم توهین خواهد شد.



نابیریتا کاواوارا ادامه داد: گاهی با استفاده از دین و اعتقادات دینی به دیگران توهین می شود و متاسفانه مسلمانان و بودائیان هر دو از این حادثه آسیب دیده اند.



وی افزود: ما برای ایجاد یک جهان همراه با صلح و آرامش آماده همکاری با مسلمانان و سایر ادیان هستیم.



120 نفر از دانشجویان کلنیای سریلانکا مسلمان هستند



استاد دانشگاه کلنیای سریلانکا همچنین ضمن ارایه گزارشی از وضعیت تحصیلی این دانشگاه گفت: هم اکنون 12 هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند که از این تعداد 120 نفر آنها مسلمان هستند.



نابیریتا کاواوارا افزود: ما در این دانشگاه به اعتقادات دانشجویان سایر ادیان خصوصا مسلمانان احترام می گذاریم و برای دانشجویان مسلمان نیز نمازخانه تاسیس کرده‌ایم.



وی اظهار داشت: وظیفه همه ادیان الهی خدمت به بشریت در جهت ایجاد صلح، آشتی و آرامش و رفع خشونت است بنابراین مراکز علمی و فرهنگی کشورهای مختلف به ویژه ایران و سریلانکا باید در این زمینه همکاری چشمگیر و بهتری داشته باشند.