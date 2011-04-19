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۳۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

راهب اعظم سریلانکا:

پیروان ادیان الهی نباید به مقدسات همدیگر اهانت کنند

پیروان ادیان الهی نباید به مقدسات همدیگر اهانت کنند

قم - خبرگزاری مهر: راهب اعظم سریلانکا گفت: پیروان همه ادیان باید از هر گونه اهانت به مقدسات همدیگر پرهیز کرده و برای ایجاد صلح و دوستی بین ملتها تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، پرفسور نابیریتا کاواوارا قبل از ظهر سه‌شنبه در نشست مشترکی با محققان و اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: اگر ما تحت هر شرایطی به مقدسات دیگران اهانت کردیم در مقابل به ما نیز توهین خواهد شد.

وی افزود: برای کاهش اختلاف میان ادیان و رفع خشونت و آلام بشری، همکاری عالمان و اندیشمندان ادیان بزرگی مانند اسلام و بودیسم می تواند تاثیرگذار باشند.

وی اظهار داشت: ما پیروان ادیان در کوتاه مدت باید کارهای بزرگی برای بشریت انجام دهیم و برای این رسالت حساس، مسلمان و بودایی نمی توانند از همدیگر فاصله بگیرند.

رئیس گروه مطالعات بودایی و پالی خاطرنشان کرد: بودا به ما آموزش داده است که به دیگران احترام بگذاریم تا آنها نیز در مقابل به ما احترام بگذارند و قطعا اگر ما به دیگران اهانت کردیم در مقابل به ما هم توهین خواهد شد.

نابیریتا کاواوارا ادامه داد: گاهی با استفاده از دین و اعتقادات دینی به دیگران توهین می شود و متاسفانه مسلمانان و بودائیان هر دو از این حادثه آسیب دیده اند.

وی افزود: ما برای ایجاد یک جهان همراه با صلح و آرامش آماده همکاری با مسلمانان و سایر ادیان هستیم.

120 نفر از دانشجویان کلنیای سریلانکا مسلمان هستند

استاد دانشگاه کلنیای سریلانکا همچنین ضمن ارایه گزارشی از وضعیت تحصیلی این دانشگاه گفت: هم اکنون 12 هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند که از این تعداد 120 نفر آنها مسلمان هستند.

نابیریتا کاواوارا افزود: ما در این دانشگاه به اعتقادات دانشجویان سایر ادیان خصوصا مسلمانان احترام می گذاریم و برای دانشجویان مسلمان نیز نمازخانه تاسیس کرده‌ایم.

وی اظهار داشت: وظیفه همه ادیان الهی خدمت به بشریت در جهت ایجاد صلح، آشتی و آرامش و رفع خشونت است بنابراین مراکز علمی و فرهنگی کشورهای مختلف به ویژه ایران و سریلانکا باید در این زمینه همکاری چشمگیر و بهتری داشته باشند.

کد مطلب 1292832

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