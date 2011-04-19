احداث فضاهای آموزشی و رفاهی در پروژه های مسکن مهر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی در هشتاد و هفتمین جلسه شورای مسکن استان اظهار داشت: دستگاه های ذیربط باید توجه داشته باشند که در اجرای پروژه های مسکن مهر همزمان اجرای زیرساختهای لازم مانند آب، برق، گاز و مخابرات همچنین فضاهای آموزشی و رفاهی را نیز مورد دقت نظر قرار دهند.

وی افزود: با توجه به فصل کاری و مهیا شدن فضا و شرایط بهتر برای اجرای پروژه های مسکن مهر، پیمانکاران اجرای این پروژه ها باید نهایت تلاش و کوشش خود را بکار گیرند.

استاندار کرمانشاه بیان کرد: با عنایت به این مطلب که هم اکنون نوع پیشرفت کاری پروژه های مسکن مهر به مرحله نازک کاری رسیده و تفاوت این مرحله با مراحل قبلی نوع آیتمهای کاری است بنابراین حساسیت کارها بیشتر می شود بنابراین دقت بیشتر در اجرای پروژه ها ضروری است.

وی تاکید کرد: پیشرفت سه درصدی پروژه های مسکن مهر در هر هفته باید با جدیت و تلاش بیشتر حفظ و پایدار بماند تا با توجه به تعهدات صورت گرفته در خصوص واگذاری 30 هزار واحد در پایان شهریور ماه این واحدها آماده واگذاری شود.

در ادامه این جلسه روند اجرایی پروژه های مسکن مهر مورد بررسی قرار گرفت.