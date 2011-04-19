"جامعه پژوهی فرهنگی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی میزان اعتماد اجتماعی ایرانیان به صاحبان مشاغل و اصناف کشور ، بررسی رابطه بین میزان اعتماد در محیط مدرسه و میزان همکاری دبیران در مدارس متوسطه از جمله ملاقات به چاپ رسیده در این نشریه هستند .

پژوهش اسطوره شناسانه در بن مایه های جامعه مدرن غرب، مقایسه هویت ملی و مذهبی در افراد معتاد به اینترنت و غیر معتاد، تغییر پذیری جامعه نیز عناوین دیگر مقالات این دو فصلنامه هستند.

نخستین دوفصلنامه علمی تخصصی "جامعه پژوهی فرهنگی" به مدیر مسئولی دکتر حمیدرضا آیت اللهی و سردبیری دکتر احمد کتابی از سوی مؤسسه پژوهشی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده است.