جدول سهم اشتغالزایی‎ استانها در سال 90/ تهران بیشترین ، کهکیلویه کمترین

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی جزئیات جدول و سهم اشتغال زایی در نظر گرفته شده توسط دولت برای استانها در سال جاری نشان دهنده مسئولیت هر استان برای تحقق مسئولیت اشتغالی آن در سال جاری است که این موضوع به صورت عدد مشخص و به استانها ابلاغ شده است.
بر پایه این گزارش، به دنبال برنامه ریزی برای ایجاد 1میلیون و 600 هزار فرصت شغلی توسط استانها در سال گذشته، سال جاری نیز دولت برنامه ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت شغلی را هدف گذاری کرده است و از این طریق برنامه روند ایجاد آن را نیز به استانها اعلام کرد.
اخیرا رئیس جمهور اعلام کرده است که بررسی ظرفیتها و توانمندی کشور در بخشهای مختلف نشان دهنده تحقق این میزان شغل در سالجاری و در صورت استفاده کامل از فرصتها ایجاد مشاغل بیشتری است.
|ردیف
|نام استان
|برآورد سهم تعهد اشتغال استانها براساس مدل اقتصاد سنجی در سال 90بر مبنای 5/2 میلیون فرصت شغلی
|1
|آذربایجان شرقی
|163068
|2
|آذربایجان غربی
|112767
|3
|اردبیل
|51671
|4
|اصفهان
|184938
|5
|ایلام
|18339
|6
|بوشهر
|28516
|7
|تهران
|484659
|8
|چهارمحال بختیاری
|28152
|9
|خراسان جنوبی
|24497
|10
|خراسان رضوی
|213858
|11
|خراسان شمالی
|26649
|12
|خوزستان
|137654
|13
|زنجان
|40400
|14
|سمنان
|18110
|15
|سیستان و بلوچستان
|58181
|16
|فارس
|140290
|17
|قزوین
|38372
|18
|قم
|35824
|19
|کردستان
|50278
|20
|کرمان
|73742
|21
|کرمانشاه
|63164
|22
|کهکیلویه و بویراحمد
|16503
|23
|گلستان
|62151
|24
|گیلان
|89714
|25
|لرستان
|54499
|26
|مازندران
|101821
|27
|مرکزی
|45528
|28
|هرمزگان
|38840
|29
|همدان
|60637
|30
|یزد
|37380
|کل کشور
|2500000
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