جدول سهم اشتغالزایی‎ استانها در سال 90/ تهران بیشترین ، کهکیلویه کمترین

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی جزئیات جدول و سهم اشتغال زایی در نظر گرفته شده توسط دولت برای استانها در سال جاری نشان دهنده مسئولیت هر استان برای تحقق مسئولیت اشتغالی آن در سال جاری است که این موضوع به صورت عدد مشخص و به استانها ابلاغ شده است.

بر پایه این گزارش، به دنبال برنامه ریزی برای ایجاد 1میلیون و 600 هزار فرصت شغلی توسط استانها در سال گذشته، سال جاری نیز دولت برنامه ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت شغلی را هدف گذاری کرده است و از این طریق برنامه روند ایجاد آن را نیز به استانها اعلام کرد.

اخیرا رئیس جمهور اعلام کرده است که بررسی ظرفیتها و توانمندی کشور در بخشهای مختلف نشان دهنده تحقق این میزان شغل در سالجاری و در صورت استفاده کامل از فرصتها ایجاد مشاغل بیشتری است.