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۳۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۳۰

مهر منتشر کرد:

جدول سهم اشتغالزایی‎ استانها در سال 90/ تهران بیشترین ، کهکیلویه کمترین

جدول سهم اشتغالزایی‎ استانها در سال 90/ تهران بیشترین ، کهکیلویه کمترین

جزئیات کامل سهم اشتغال‎زایی 30 استان کشور از 2.5 میلیون فرصت جدید شغلی که توسط دولت اعلام شده، نشان دهنده در نظر گرفتن بیشترین سهم برای استان تهران و کمترین آن برای کهکیلویه و بویراحمد است.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی جزئیات جدول و سهم اشتغال زایی در نظر گرفته شده توسط دولت برای استانها در سال جاری نشان دهنده مسئولیت هر استان برای تحقق مسئولیت اشتغالی آن در سال جاری است که این موضوع به صورت عدد مشخص و به استانها ابلاغ شده است.

بر پایه این گزارش، به دنبال برنامه ریزی برای ایجاد 1میلیون و 600 هزار فرصت شغلی توسط استانها در سال گذشته، سال جاری نیز دولت برنامه ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت شغلی را هدف گذاری کرده است و از این طریق برنامه روند ایجاد آن را نیز به استانها اعلام کرد.

اخیرا رئیس جمهور اعلام کرده است که بررسی ظرفیتها و توانمندی کشور در بخشهای مختلف نشان دهنده تحقق این میزان شغل در سالجاری و در صورت استفاده کامل از فرصتها ایجاد مشاغل بیشتری است.

ردیف نام استان برآورد سهم تعهد اشتغال استانها براساس مدل اقتصاد سنجی در سال 90بر مبنای 5/2 میلیون فرصت شغلی
آذربایجان شرقی  163068 
آذربایجان غربی  112767 
اردبیل  51671 
4  اصفهان 184938 
 ایلام 18339 
 بوشهر 28516 
 7  تهران 484659 
 8  چهارمحال بختیاری 28152 
 9  خراسان جنوبی 24497 
10  خراسان رضوی 213858 
11   خراسان شمالی 26649 
12   خوزستان 137654 
13   زنجان 40400 
14  سمنان 18110 
15   سیستان و بلوچستان 58181 
16   فارس 140290 
17   قزوین 38372 
18  قم  35824 
19  کردستان 50278 
20   کرمان 73742 
21   کرمانشاه 63164 
22   کهکیلویه و بویراحمد 16503 
23   گلستان 62151 
24   گیلان 89714 
25   لرستان 54499 
26   مازندران 101821 
27   مرکزی 45528 
28   هرمزگان 38840 
29   همدان 60637 
30   یزد 37380 
کل کشور    2500000
کد مطلب 1292848

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