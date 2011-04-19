زمان برنامه "شب بخیر کوچولو" تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، گلریز وکیلی سردبیر برنامه "شب بخیر کوچولو" گفت: بچهها همراه با خانواده از یک ربع به ده شب منتظر شنیدن برنامه شنیدنی شب بخیر کوچولو باشند. البته چون روزها بلند شده و بچهها دیرتر میخوابند، این تغییر ساعت هیچ خللی در زمان خواب بچه ها ایجاد نمیکند.
سردبیر "شب بخیر کوچولو" موضوع داستان فردا شب را "سه چرخه پریا کوچولو" به نویسندگی مژگان مشتاق دانست و گفت: بین دو دختر بچه بر سر سه چرخه اختلافی پیش میآید که با وساطت مادر خانواده بچهها با هم آشتی میکنند و سعی دارند دوستی خود را حفظ کنند.
شب بخیر کوچولو هر شب از ساعت 21:45 به سردبیری گلریز وکیلی، تهیه رضوان موسوی و با صدای مریم نشیبا پخش میشود.
- برنامه "شوقستان" چهارشنبه 31 فروردین ماه ساعت 23 از رادیو ایران پخش میشود. این برنامه طنز در ادبیات کهن ایران را از نگاه کارشناسی بررسی میکند.
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