بازگشت معدنچی، اشجاری و غلامی به تمرینات استیل آذین

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت باشگاه استیل آذین ضمن اعلام این خبر نوشت: در پی حاشیه سازی برخی افراد به اصطلاح حرفه ای و تهمت بی تعصبی و اتهام راه رفتن در زمین مسابقه به بازیکنان استیل آذین، سه بازیکنی که از سوی محمود یاوری در اختیار باشگاه قرار گرفته بودند با یکی از اعضای هیئت مدیره که در کمیته انضباطی باشگاه استیل آذین هم حضور دارد تماس گرفته و خواستند که مجوز بازگشت شان به تمرینات این تیم صادر شود تا بتوانند با کمک به تیم و با تلاش بیشتر بچه ها پاسخ محکمی به حاشیه سازان و یاوه گویان بدهند.

در این میان محمد خروطی، عضو هیئت مدیره باشگاه استیل آذین به سایت رسمی باشگاه گفت: با توجه به درخواست این بازیکنان و با عنایت به شرایط حساس کنونی تیم فوتبال این باشگاه در رقابت های لیگ برتر، با هماهنگی آقای هدایتی و آقای زفرقندی، رئیس کمیته انضباطی باشگاه به این 3 بازیکن اجازه دادیم که در تمرینات استیل آذین حاضر شوند.