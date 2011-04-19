  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۴۵

1500 کیلومتر راه روستایی جدید در خراسان رضوی احداث می شود

1500 کیلومتر راه روستایی جدید در خراسان رضوی احداث می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری خراسان رضوی گفت: طی سه سال آینده تمامی راه های روستایی دارای 50 خانوار به بالا آسفالت و هزار و 500 کیلومتر راه روستایی جدید به مجموعه راه های استان افزوده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن احمدی نوری در بازدیدی که عصر سه شنبه از پروژه های راه روستایی بخش مرزی صالح آباد داشت، عنوان کرد: در سال گذشته که به نام توسعه همه جانبه روستاها در خراسان رضوی نام گذاری شده بود، حدود 200 کیلومتر از راه های روستایی در سطح استان آسفالت شد.

وی گفت: عملیات اجرایی راه روستایی شوراب - درخت بید از دو سال پیش آغاز و تاکنون حدود دو میلیارد ریال اعتبار در آن هزینه شده است.

وی طول پروژه را 10 کیلومتر عنوان کرد و اظهار داشت: تاکنون 1.6 کیلومتر از مسیر این پروژه آسفالت شده و امیدواریم هرچه سریعتر تکمیل شود.

احمدی نوری خاطرنشان کرد: پروژه راه روستایی باغ کشمیر در طول 15 کیلومتر در حال اجراست که تاکنون احداث 10 کیلومتر آن انجام شده است.

وی با بیان اینکه این پروژه دارای اعتبار ملی و استانی است، اظهار داشت: برای این پروژه تاکنون 12 میلیارد ریال هزینه شده است و با توجه به تخصیص اعتبار در سال جاری پروژه مذکور اجرا می شود.

کد مطلب 1292859

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها