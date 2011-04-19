اروپا از صادر کنندگان جدید گاز خزر حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ای بی سی نیوز آذربایجان، سفیر این اتحادیه و رئیس هیئت اروپایی در آذربایجان در گفتگویی اعلام کرد که اروپا علاقه مند به واردات بیشتر گاز از منابع جدید است.

"رولند کوبیا" افزود: اروپا علاقه مند است تا گاز بیشتری را به جای منابع و تامین کنندگان قدیمی و سنتی از منابع جدید وارد کند و این امر برای اتحادیه حیاتی است.

وی با اعلام اینکه از سال 2017 تقاضا برای گاز طبیعی در اروپا افزایش خواهد یافت، افزود: در این شرایط ما بیشتر علاقه مند به تامین مقادیر جدید از منابع جدید گاز در بازار داریم تا اینکه این گاز بین منابع سنتی تامین کننده باشد در این رابطه ما از مسیر چهارم واردات گاز یا کوریدور جنوبی حمایت می کنیم.

گاز یکی از منابع و مایحتاج مهم برای اتحادیه اروپا به شمار می آید. این ماده به عنوان یک سوخت استراتژیک در معالات این اتحادیه با تامین کنندگان آن نقش مهمی ایفا می کند.

کاهش گاز در دریای شمال و کاهش منابع گازی نروژ نیاز به این ماده را در این اتحادیه هر سال بیش از گذشته نمایان می کند و برای تامین آن، اتحادیه چشم امید به گاز دریای خزر دارد.