مصرف آب البرزیها پس از اجرای هدفمندی یارانه ها کاهش یافت

حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها در نیمه نخست سال 89 و پاییز این سال میزان مصرف آب در تابستان همین سال نسبت به سال قبل از آن بالغ بر 8/7 درصد و در پاییز همین سال نسبت به سال قبل از آن بالغ بر 7/1 درصد بوده است.

مدیر شرکت آب و فاضلاب استان البرز افزود: میزان کل افزایش مصرف آب پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و از آغاز دیماه سال گذشته روندی نزولی داشته و به 2/5 درصد رسیده است.

وی عنوان کرد: این درحالی است که جمعیت زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب استان افزایش 3/2 درصدی داشته است و 2100 انشعاب جدید به شبکه آب و فاضلاب استان افزوده شده است.

نوری بیان کرد: در مقایسه با سال 88 میزان مصرف آب در زمستان نسبت به سال قبل از آن معادل 6/1 درصد بوده است .

مدیر شرکت اب و فاضلاب استان البرز خاطرنشان کرد: در حوزه زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب استان البرز میزان مصرف آب در سال 1389 نسبت به سال قبل از آن 5/3 درصد بوده است.