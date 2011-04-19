به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز دیندار فرکوش - مدیرکل دفتر استخدام هیئت علمی و دبیرخانه هیئت های ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی گفت: متقاضیان استخدام به عنوان عضو هیئت علمی و بورسیه در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی می بایست تا 10 اردیبهشت ماه سال جاری با مراجعه به سامانه استخدام اینترنتی اعضای هیئت علمی به نشانی www.jazb.iau.ir و در صورت دارا بودن شرایط عمومی، اختصاصی، نیاز واحدها و مراکز آموزشی هر استان نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی افزود: متقاضیان پس از ثبت نام الکترونیکی، اصل مدارک نیز ظرف مدت یک هفته به واحدی که در آن ثبت نام کرده اند، ارائه کنند.

به گفته دیندار فرکوش، در راستای اجرای سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تشکیل هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی در تمام دانشگاه های کشور و به منظور ساماندهی، هماهنگ سازی جذب اعضای هیئت علمی، بهینه سازی و یکنواختی فرآیند جذب، تمام واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی موظفند مدارک متقاضیان عضویت در کادر هیئت علمی و بورسیه را برابر ضوابط و مقررات این دستورالعمل تکمیل و به دبیرخانه هیئت اجرایی جذب استان مربوطه ارسال کنند.