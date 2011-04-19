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۳۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۴۵

آغاز ثبت‌نام در فراخوان جذب و بورسیه دانشگاه آزاد

آغاز ثبت‌نام در فراخوان جذب و بورسیه دانشگاه آزاد

فراخوان استخدام اعضای هیئت علمی و بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه استخدام اینترنتی هیئت علمی این دانشگاه قرار گرفت و تا 10 اردیبهشت ماه فرصت ثبت نام در این سامانه وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز دیندار فرکوش - مدیرکل دفتر استخدام هیئت علمی و دبیرخانه هیئت های ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی گفت: متقاضیان استخدام به عنوان عضو هیئت علمی و بورسیه در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی می بایست تا 10 اردیبهشت ماه سال جاری با مراجعه به سامانه استخدام اینترنتی اعضای هیئت علمی به نشانی www.jazb.iau.ir  و در صورت دارا بودن شرایط عمومی، اختصاصی، نیاز واحدها و مراکز آموزشی هر استان نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی افزود: متقاضیان پس از ثبت نام الکترونیکی، اصل مدارک نیز ظرف مدت یک هفته به واحدی که در آن ثبت نام کرده اند، ارائه کنند.

به گفته دیندار فرکوش، در راستای اجرای سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تشکیل هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی در تمام دانشگاه های کشور و به منظور ساماندهی، هماهنگ سازی جذب اعضای هیئت علمی، بهینه سازی و یکنواختی فرآیند جذب، تمام واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی موظفند مدارک متقاضیان عضویت در کادر هیئت علمی و بورسیه را برابر ضوابط و مقررات این دستورالعمل تکمیل و به دبیرخانه هیئت اجرایی جذب استان مربوطه ارسال کنند.

کد مطلب 1292870

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